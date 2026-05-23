3-0. El Mallorca cumple ante el Oviedo, pero desciende a Segunda

Palma, 23 may (EFE).- El Mallorca venció con comodidad al Oviedo (3-0) en la última jornada de LaLiga EA Sports con los goles de Pablo Torre, Morlanes y Muriqi, pero desciende a LaLiga Hypermotion por la diferencia general de goles con Osasuna.
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