3-0. El Mallorca cumple ante el Oviedo, pero desciende a Segunda

Palma, 23 may (EFE).- El Mallorca venció con comodidad al Oviedo (3-0) en la última jornada de LaLiga EA Sports con los goles de Pablo Torre, Morlanes y Muriqi, pero desciende a LaLiga Hypermotion por la diferencia general de goles con Osasuna.

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