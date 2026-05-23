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96-109. La Laguna Tenerife corta su mala racha en Granada

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Granada, 23 may (EFE).- La Laguna Tenerife rompió una racha de cinco derrotas seguidas en la Liga Endesa y mantiene la séptima plaza al vencer este sábado con solvencia y claridad por 96-109 en el Palacio de los Deportes al Covirán Granada, que ya descendido de forma matemática jugó su último partido de la competición ante su público.

Los dos equipos exhibieron nula capacidad defensiva y gran acierto ofensivo en un primer cuarto (28-28) que comenzó con nueve puntos seguidos del australiano Patty Mills en dos minutos y medio y con los tinerfeños lanzados (10-15, m.5 tras parcial de 2-11), aunque encontraron réplica en un cuadro local liderado por los franceses Jonathan Rousselle y William Howard.

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El La Laguna Tenerife siguió atacando muy bien en el segundo cuarto las defensas alternativas del Covirán Granada y, además, se puso las pilas en defensa (32-44, m.14 con el estadounidense Wealey Van Beck al mando), pero los de casa no se desenchufaron gracias a la buena labor del bosnio Amar Alibegovic (51-55 al descanso).

El Covirán Granada volvió mejor de vestuarios guiado por el croata Luka Bozic (63-60, m.23 tras parcial de 10-2), reaccionando los visitantes gracias al acierto del estadounidense Tim Abromaitis (64-72, m.26 con parcial de 1-12) para llegar a los diez minutos finales con el partido encarrilado (73-84).

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Los insulares gestionaron muy bien el último cuarto gracias al control en el rebote, a su acierto en el tiro y al gran trabajo de Abromaitis (84-101, m.36) para vivir un final plácido ante un Covirán Granada que nunca bajó los brazos pese a su inferioridad.

Ficha técnica:

96 - Covirán Granada (28+23+22+23): Costa (14), Howard (21), Valtonen (-), Bozic (20), Babatunde (4) -cinco inicial- Rousselle (9), Fernández (2), Alibegovic (19), Tomás (2), Durán (-) Brimah (4), Nguoama (1).

109 - La Laguna Tenerife (28+27+29+25): Mills (24), Scrubb (9), Fitipaldo (14), Abromaitis (20), Guerra (2) -cinco inicial- Fernández (7), López (-), Van Beck (17), Fridriksson (10), Bordón (-), Alderete (6).

Árbitros: Martín Caballero, Raúl Zamorano y Rubén Sánchez Mohedas.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 5.801 espectadores, según cifra oficial.EFE

jag/asc

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