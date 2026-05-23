Descenso del Mallorca y el Girona, Liga Europa del Celta y Liga Conferencia del Getafe

Madrid, 23 may (EFE).- La última jornada de LaLiga EA Sports supuso el descenso del Mallorca y el Girona; salvó al Levante, al Osasuna y al Elche; confirmó la plaza en la Liga Europa del Celta y llevó al Getafe a la Liga Conferencia.
Los resultados de este sábado han sido los siguientes: Girona 1 – Elche 1; Mallorca 3 – Oviedo 0; Alavés 1 – Rayo Vallecano 2; Getafe 1 – Osasuna 0; Espanyol 1 – Real Sociedad 1; Real Madrid 4 – Athletic 2; Valencia 3 – Barcelona 1 (aún no terminado); Betis 2 – Levante 1 y Celta 1 – Sevilla 0. EFE
