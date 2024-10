Sorogoyen: "En nuestra generación te decían que tenías que ser el mejor y eso es agotador"

Fernando Sanz

Valladolid, 18 oct (EFE).- El director Rodrigo Sorogoyen ha lamentado este viernes que su generación haya tenido que afrontar un nivel de exigencia y autoexigencia "agotador": "Te decían que tenías que ser el mejor, tener éxito y eso es inacabable", ha asegurado.

Diez nocheviejas, diez capítulos y una pareja son las claves con las que el cineasta, doble Goya a mejor director por las películas 'As Bestas' y 'El reino', aborda en la serie 'Los nuevos años' su trabajo más íntimo con el que refleja la vida, los desencuentros y también las expectativas de la generación que cumplió 30 años en 2015 y avanzó hacia los 40 en este tiempo.

En una entrevista con EFE con motivo de la presentación de la serie en la 69 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Sorogoyen ha celebrado que las generaciones posteriores a la suya lo estén "haciendo mejor" respecto al nivel de exigencia y la consideración de lo que es el éxito.

En su opinión, "el problema no es tanto que se hayan cumplido" esas expectativas, sino que se hayan "autoimpuesto", ya que así es "imposible cumplirlas", pese a reconocer que la española no es una "sociedad que viva especialmente mal".

La serie, que orbita sobre la relación de pareja de Ana (Iria del Río) y Óscar (Francesco Carril) arranca en 2015 y se prolonga por una década, una realidad en la que Sorogoyen toca temas aún de actualidad como el trato a los migrantes, la precariedad laboral o la vivienda.

"Nos han pasado muchas cosas en estos diez años, incluso alguna muy extraordinaria como es una pandemia, creo que 10 años son pocos para que una sociedad cambie y lo que nos ha gustado mucho es poder hablar de política, de vivienda, porque queríamos dejar claro que estos dos personajes y sus satélites habitan el mismo mundo en el que habitamos", ha asegurado.

Una verosimilitud que ha reconocido que no es voluntaria, sino que le "sale" y que vincula al intento de emocionar a la hora de contar historias, porque "uno se puede emocionar de muchas maneras, pero una de ellas es estar cerca de personajes a los que les pasan cosas verosímiles y que te importa lo que les ocurre".

Temas polémicos en los que se ha sumado a la opinión de Pedro Almodóvar, que en una entrevista reciente ha asegurado que es una "barbaridad" que los cineastas no puedan posicionarse políticamente: "Opino como él, me parece una chorrada que no se sostiene por ningún lado".

Series en el cine

'Los nuevos años' es la segunda serie que crea después de 'Antidisturbios', una producción que nació hace tres años, que ha tenido un cambio de plataforma y que se estrenará en Movistar+ el próximo 28 de noviembre y tendrá un pase limitado en salas de cine una semana antes, una apuesta con la que quiere aportar su "granito de arena" para acabar con el debate entre cine y plataformas.

"Me encantaría ver series de plataformas en salas de cine", ha asegurado, unos espacios que a su juicio "no pueden desaparecer" no sólo por la experiencia que supone ver una obra audiovisual con las luces apagadas, sino por respeto a los creadores, ya sea "un cineasta consagrado como cualquier cortometraje de un cineasta principiante".

La serie, de la que Sorogoyen dirige sus cuatro primeros capítulos se presenta en dos partes, y se ha grabado España, Francia y Alemania, junto a los cineastas Sandra Romero ('Por donde pasa el silencio') y David Martín de los Santos ('La vida era eso'), se une al elenco de seriales que ha acogido el festival: el pasado año lo hizo 'Memento Mori', pero en años anteriores se pudo ver 'Berlin Alexanderplatz, de Rainer Werner Fassbinder (1985) o Twin Peaks (1990), de David Lynch. EFE

fsm/orv/oli

(Foto) (Vídeo)