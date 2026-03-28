Lerga espera a un Athletic "sin complejos" en San Mamés ante el Atlético

Bilbao, 28 mar (EFE).- Javi Lerga, entrenador del Athletic Club, confía en que el equipo rojiblanco juegue mañana domingo en San Mamés "sin miedo ni complejos" en la visita del Atlético de Madrid y pueda resarcirse de las dos derrotas encajadas esta temporada en 'La Catedral' y de la goleada que le endosó la pasada jornada el Barcelona.

"Sabemos qué tipo de rival vamos a tener enfrente, pero jugar en San Mamés es un aliciente muy importante. Vamos a tener el apoyo de nuestra gente y lo vamos a necesitar", recalcó el técnico del Athletic en la rueda de prensa previa de este tercer encuentro de la temporada en el estadio bilbaíno.

Las anteriores se saldaron con dos duras derrotas frente al Barça (1-8) y el Real Madrid (1-4) y el de la pasada jornada con otra severa goleada (7-1) en la visita al conjunto azulgrana.

"Después de la Supercopa estábamos convencidas de que podíamos hacerles daño, pero la sensación en nuestro fuero interno es que en este tipo de partidos nos hemos hecho pequeñas y hemos jugado con cierto complejo. Vamos a quedarnos con las conclusiones positivas que nos puedan servir para mañana", reflexionó.

Lerga añadió que el Atlético de Madrid -sexto clasificado con seis puntos más que el Athletic, noveno- "quizás no tiene el juego posicional del Barcelona, pero sí calidad para hacerte daño y jugadoras muy verticales arriba".

Por último, el navarro valoró muy positivamente la ampliación de contrato hasta 2030 de una jugadora clave y "con una trascendencia incuestionable" en sus esquemas como Clara Pinedo.

"Esta teniendo una temporada irregular. Tuvo la mala suerte de lesionarse el último día de la pretemporada y estuvo fuera ocho semanas. Aunque le costó para nosotras es una futbolista muy importante que hace mejores a las demás. Su renovación es una muy buena noticia", incidió. EFE

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