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Silvia Severino, psicóloga: “Estos son 9 hábitos que están drenando tu energía e inteligencia cada día”

Identificar conductas cotidianas puede ayudar a recuperar el bienestar mental y emocional, según advierte la especialista

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9 hábitos perjudiciales para la salud mental que comenta la psicóloga Silvia Severino
Silvia Severino, psicóloga explica varios hábitos que afectan a la salud (TikTok/@silviaseverinopsico)

La vida actual se caracteriza por un flujo constante de información, estímulos digitales y exigencias laborales y sociales. En este escenario, muchas personas perciben un agotamiento persistente que afecta su productividad, su concentración y su estado de ánimo.

Diversos estudios han abordado cómo los hábitos diarios influyen en los niveles de energía y en el desarrollo intelectual, apuntando que pequeños gestos repetidos pueden tener un impacto acumulativo en la salud mental y el bienestar general. Esta realidad se agrava cuando no se identifican las causas del cansancio, lo que dificulta la adopción de medidas efectivas para revertir la situación.

Distraerse varias horas al día en el móvil visualizando “contenido vacío” es uno de los nueve hábitos que, de acuerdo con la psicóloga Silvia Severino, pueden estar “drenando tu energía y tu inteligencia cada día y quizás no lo sabes”.

El uso excesivo de dispositivos móviles se ha convertido en un fenómeno global que afecta a todas las generaciones. La facilidad para acceder a información irrelevante y la tendencia a desplazarse sin un objetivo concreto puede reducir la capacidad de atención y provocar sensación de fatiga mental. Además, la sobreexposición a pantallas y notificaciones puede dificultar el descanso y afectar la calidad del sueño.

Redes sociales y desgaste emocional

Al momento de exponer conductas que afectan el bienestar, Severino advierte que “discutir con desconocidos en Internet” figura también entre los comportamientos capaces de desgastar los recursos mentales. Participar en debates digitales que no conducen a un aprendizaje o a un intercambio constructivo suele derivar en frustración y pérdida de tiempo.

Además, el entorno virtual facilita la exposición a opiniones polarizadas y mensajes hostiles, lo que puede intensificar el estrés y la irritabilidad. La falta de límites en el uso de redes sociales puede restar espacio a actividades que favorecen el desarrollo personal y el descanso.

Un uso inadecuado de las redes sociales puede tener efectos en la salud (REUTERS/Hollie Adams)
Un uso inadecuado de las redes sociales puede tener efectos en la salud (REUTERS/Hollie Adams)

Entre los ejemplos mencionados por Severino en su TikTok (@silviaseverinopsico), el acto de “obsesionarte con la vida de los famosos” se presenta como otro factor frecuente que desvía el foco personal.

La exposición constante a la vida ajena, especialmente la de figuras públicas, puede alimentar comparaciones poco realistas y generar insatisfacción con la propia situación. Esta comparación constante también puede minar la autoestima y dificultar el reconocimiento de logros propios.

Escuchar más y revisar los propios hábitos

Junto a esto, la tendencia a “hablar mucho más de lo que escuchas” revela, según la psicóloga, una falta de receptividad perjudicial. Escuchar de forma activa favorece la empatía y el aprendizaje, mientras que monopolizar las conversaciones limita la posibilidad de nutrirse de nuevas perspectivas. La capacidad de escuchar con atención se asocia con relaciones más sanas y un clima social más constructivo.

Para quienes buscan entender cómo los hábitos cotidianos impactan el crecimiento individual, la psicóloga señala que uno de los mayores frenos puede ser la propia persona: “A veces, el mayor obstáculo para nuestro crecimiento somos nosotros mismos”. Reconocer la influencia de los propios hábitos es un primer paso para modificar patrones perjudiciales y recuperar el control sobre la energía y la capacidad intelectual.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Otras prácticas que Severino identifica como nocivas incluyen “quejarte por todo sin proponer soluciones”, “culpar a los demás de todo lo que te pasa”, “consumir sustancias que nublan tu mente”, “rendirte justo antes de ver resultados” y “ser un seguidor y no tener criterio propio”.

Estos comportamientos que destaca Severino, presentes en muchos entornos, dificultan el desarrollo de habilidades para afrontar desafíos de manera autónoma y creativa. La revisión regular de los hábitos personales permite detectar áreas de mejora y favorece el bienestar a largo plazo.

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