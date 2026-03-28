Barbacid denuncia “acoso laboral” en el CNIO y una campaña de desprestigio tras la investigación de corrupción

Mariano Barbacid y la saga de actores Guillén Curervo. (Europa Press)

Mariano Barbacid ha acusado públicamente al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de haberle sometido durante años a un “acoso laboral continuado” y de promover una campaña de desprestigio contra su figura, en el contexto de las informaciones que le vinculan indirectamente con una investigación por un presunto desfalco de hasta 25 millones de euros.

Quien fuera el científico detrás de “la primera terapia efectiva contra el cáncer de páncreas” ha asegurado en un comunicado firmado por su abogada, Guadalupe Sánchez Baena, que “estas acusaciones podrían ralentizar sus investigaciones”, al tiempo que subraya el respaldo social a su trabajo, con más de 100.000 donantes y varios millones de euros recaudados en pocos días.

La denuncia, difundida tras semanas de presión mediática, se enmarca en una crisis que rodea al CNIO desde hace más de un año, cuando la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación sobre la desaparición de fondos públicos y por la acumulación de pérdidas que llegaría hasta los 36 millones de euros.

Así, diversas investigaciones periodísticas han apuntado a conexiones indirectas entre el científico y empresas o personas vinculadas a la trama, entre ellas el entorno de exgerente Juan Arroyo. No obstante, Barbacid rechaza cualquier implicación. “No mantiene relación empresarial alguna con los implicados” y “su sociedad inmobiliaria no tiene actividad ni vínculo con los hechos”, remarca el comunicado.

Asimismo, insiste en que las sospechas difundidas forman parte de una estrategia para desacreditarle: “Han dañado, esperemos que de forma reversible, su figura como profesional con más de 50 años en permanente lucha contra el cáncer”.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha puesto en valor en el Senado la aportación pública a la investigación liderada por el bioquímico Mariano Barbacid, destacando que el 66% de la financiación que ha necesitado hasta ahora el proyecto, centrado en encontrar una cura para el cáncer de páncreas, proviene de fondos públicos. (Fuente: Senado)

“Acoso laboral” desde su salida de la dirección

El investigador asegura que el origen del conflicto se remonta a su salida de la dirección del centro y que se intensificó tras reconocimientos internacionales clave en su carrera. “De lo que nunca ha hablado el Sr. Barbacid es del continuado acoso laboral, unas veces más llevadero y otras más intenso, que lleva sufriendo desde que dejó la dirección del Centro”, aclara el escrito.

Según detalla la abogada, este acoso se agravó tras su ingreso en la Academia de Ciencias de Estados Unidos en 2012 y su posterior elección como miembro destacado de la Asociación Americana de Investigadores en Cáncer. “Su elección fue otro aldabonazo que no pasó desapercibido para sus ‘amigos’ dentro del CNIO”.

Incluso, en el comunicado se habla de un intento de jubilación forzosa en 2019, que fue recurrida judicialmente: “El intento fue tan burdo que iba en contra del artículo 14.2 de la Constitución Española”.

Mariano Barbacid fue forzado a una jubilación forzosa en 2019. (Europa Press)

“Más de 20 falsedades”

Por otro lado, Barbacid carga especialmente contra informaciones publicadas en el diario El Mundo y firmadas por el periodista Quico Alsedo, a las que atribuye un grave perjuicio reputacional. “Más de veinte falsedades, verdades manipuladas e insinuaciones insidiosas y torticeras han afectado gravemente al honor personal y al prestigio profesional”, explica la abogada.

El comunicado también menciona al director del diario, Joaquín Manso, y anuncia el envío de un “Texto de Rectificación”. “Tendrá que publicar íntegramente si no quiere tener que acudir a los tribunales”, advierte. Del mismo modo, el científico asegura que responderá “una a una” a las acusaciones en futuras intervenciones públicas “para limpiar su persona”.

Por último, Barbacid insiste en que esta situación podría afectar directamente al desarrollo de nuevos tratamientos, especialmente en el ámbito del cáncer de páncreas, uno de los más agresivos, “perjudicando a los pacientes”. “La inesperada repercusión mundial de este estudio debió de levantar ampollas”, sugiere la abogada en el comunicado.