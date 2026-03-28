Bada Huesca y Ángel Ximénez afrontan una auténtica final por la salvación

Córdoba, 28 mar (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil afronta este domingo (19:00 horas) una auténtica final por la permanencia en la pista del Bada Huesca, un duelo directo en el que los andaluces buscarán romper su dramática racha de doce jornadas sin ganar para intentar escapar de los puestos de descenso.

El conjunto dirigido por Toni Malla llega a esta vigesimosegunda jornada de la Liga Nexus Energia Asobal ocupando la decimoquinta posición con once puntos, situándose a tan solo un crédito de un cuadro oscense que marca actualmente la zona de 'play out'.

La trascendencia del choque es máxima para ambas escuadras, ya que, además de los vitales puntos en juego, se definirá el coeficiente particular tras la ajustada victoria pontanesa por 37-36 en el encuentro de la primera vuelta.

La expedición andaluza viaja a tierras aragonesas mermada una vez más por los problemas físicos, confirmándose las ausencias de Leandro Semedo y Elcio Carvalho junto a la seria duda de Domingo Luis Mosquera.

Pese a estas dificultades en la rotación, el cuerpo técnico recupera para su primera línea a Dani Serrano y al egipcio Laoloua, quienes aportarán el necesario oxígeno en la dirección de juego junto a piezas clave como David Estepa, Pablo Simonet o Lucas Aizen.

Enfrente estará un Huesca en línea ascendente que ha logrado vaciar su enfermería respecto a la primera vuelta, contando con el exportero pontanés Ben Tekaya y el peligro ofensivo de jugadores determinantes como los hermanos Cordies o Tchitombi. EFE

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