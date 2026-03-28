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La emotiva felicitación de Eugenia a su madre, la duquesa de Alba, en el que sería su 100 cumpleaños: “Siempre conmigo”

La duquesa de Montoro ha compartido dos entrañables fotografías de su progenitora en su cuenta de Instagram, por su centenario

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Eugenia Martínez de Irujo en una imagen de archivo (Europa Press)
Eugenia Martínez de Irujo en una imagen de archivo (Europa Press)

La conmemoración del centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart ha estado marcada por numerosos actos institucionales y culturales, pero también por gestos de carácter más íntimo dentro de su entorno familiar. Uno de los más significativos ha sido el protagonizado por su hija, Eugenia Martínez de Irujo, quien ha querido rendirle homenaje a través de sus redes sociales con una publicación cargada de simbolismo personal.

Alejándose del tono oficial que ha predominado en otras iniciativas conmemorativas, la aristócrata optó por un recuerdo sencillo pero profundamente emotivo. A través de su perfil, compartió dos imágenes inéditas de la infancia de su madre, acompañadas de un breve mensaje que resume la conexión que mantiene con su figura: “Hoy cumpliría 100 años… Te quiero mamá. Siempre conmigo”. La publicación, sin elementos protocolarios ni referencias institucionales, pone el foco en el vínculo afectivo que ha perdurado a lo largo del tiempo.

Cayetana de Alba en una imagen tomada en 2012 con motivo de una entrevista para ABC. (Grupo Grosby / Archivo ABC / Raúl Doblado)
Cayetana de Alba en una imagen tomada en 2012 con motivo de una entrevista para ABC. (Grupo Grosby / Archivo ABC / Raúl Doblado)

Este gesto ha sido interpretado como una muestra clara de la estrecha relación que madre e hija mantuvieron durante años. Más allá del peso histórico y social de la duquesa de Alba, Eugenia Martínez de Irujo ha querido destacar su dimensión más personal, proyectando la imagen de una figura materna única y cercana. El mensaje, conciso pero significativo, refleja un sentimiento de admiración y cariño que continúa vigente.

Cien años del nacimiento de la duquesa de Alba

El homenaje digital se enmarca dentro de un año especialmente relevante para la familia Alba. La efeméride ha propiciado la organización de distintos actos destinados a recordar la figura de Cayetana Fitz-James Stuart, considerada una de las personalidades más influyentes de la aristocracia española. En este contexto, Eugenia Martínez de Irujo ha asumido un papel destacado, participando activamente en diversas iniciativas tanto en el ámbito cultural como en el familiar.

Eugenia Martínez de Irujo saca a la luz dos imágenes inéditas de la duquesa de Alba (Instagram / @eugeniamartinezdeirujo)
Eugenia Martínez de Irujo saca a la luz dos imágenes inéditas de la duquesa de Alba (Instagram / @eugeniamartinezdeirujo)

Uno de los proyectos más relevantes ha sido la exposición titulada Cayetana. Grande de España, en la que Eugenia ha ejercido como comisaria junto a Cristina Carrillo de Albornoz. Esta muestra se ha consolidado como el eje central de las celebraciones del centenario, ofreciendo un recorrido amplio por la vida y legado de la duquesa.

La exposición reúne más de 200 piezas, entre las que se incluyen vestidos, obras de arte y documentos personales, configurando una visión completa tanto de su trayectoria pública como de su faceta más privada. La implicación directa de Eugenia en este proyecto ha sido clave para dotarlo de un enfoque más cercano, aportando elementos que permiten comprender mejor la personalidad de su madre.

Eugenia Martínez de Irujo saca a la luz dos imágenes inéditas de la duquesa de Alba (Instagram / @eugeniamartinezdeirujo)
Eugenia Martínez de Irujo saca a la luz dos imágenes inéditas de la duquesa de Alba (Instagram / @eugeniamartinezdeirujo)

Según ha trascendido, la aristócrata ha afrontado este encargo con una combinación de responsabilidad y emoción, consciente de la relevancia histórica y simbólica de la figura que representa. Su participación no solo ha contribuido al éxito de la iniciativa, sino que también ha reforzado su papel como una de las principales depositarias del legado familiar.

En el ámbito privado, su implicación también ha tenido un impacto significativo. A lo largo de este año conmemorativo, Eugenia ha favorecido la reunión de sus hermanos en distintos actos, contribuyendo a proyectar una imagen de mayor cohesión dentro de la Casa de Alba. Este aspecto ha sido especialmente relevante tras años en los que se habían evidenciado ciertas distancias entre algunos miembros de la familia.

Además, ha mantenido una presencia activa en los principales eventos organizados con motivo del centenario, incluida la inauguración de la exposición, que contó con la asistencia del rey Felipe VI. Su participación constante ha reforzado su papel institucional dentro del entorno familiar, al tiempo que ha servido para dar visibilidad a las distintas iniciativas impulsadas en recuerdo de su madre.

Más allá de los actos oficiales, el vínculo entre Cayetana Fitz-James Stuart y Eugenia Martínez de Irujo también se refleja en diversos aspectos personales. Ambas han sido asociadas a una personalidad fuerte e independiente, así como a una actitud espontánea que, en ocasiones, se alejaba de los convencionalismos propios de su entorno social.Asimismo, comparten una sensibilidad especial hacia el ámbito artístico, un rasgo que ha contribuido a consolidar una imagen pública cercana y accesible. Esta combinación de características ha facilitado que ambas figuras conecten con distintos sectores de la sociedad, trascendiendo el ámbito estrictamente aristocrático.

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