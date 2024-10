Maduro critica que España celebre el 12 de octubre como fiesta nacional: "Es el día que empezó el genocidio"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticado este miércoles que España celebre el 12 de octubre como fiesta nacional por el Día de la Hispanidad, cuyo origen se encuentra en la conquista de América en 1492, al considerar que "es el día que empezó el genocidio". "Ellos salen el 12 de octubre a celebrar el Día de la Raza, el Día de España. No podrían conseguir otro día, porque el 12 de octubre para toda América, sobre todo para nuestra América, es el día que empezó el genocidio, el exterminio, el esclavismo, el colonialismo. No es ningún día para celebrar, ni el Día de España, ni el día de nada. Es el día de la sangre, de la muerte, de la esclavitud, ha declarado. Maduro, durante un evento en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) ubicado en el estado de Miranda, ha remarcado que, por contra, para los latinoamericanos es el "día de la resistencia, de la vida sobre la muerte, de la libertad sobre el esclavismo, de la idea republicana sobre la monarquía". "El Imperio español trajo la muy moderna institución respetada de los Derechos Humanos. El Imperio español que respetó siempre los Derechos Humanos de traer esclavos de África. Aplausos para el Imperio español por crear el esclavismo", ha ironizado. Asimismo, ha recordado que el "soberbio" rey Felipe VI "no ha querido pedir perdón" a México, después de que el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, lo solicitara. La negativa de España de pedir perdón por la conquista de América ha causado recientemente una polémica con México, debido a que el monarca no fue invitado a la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Por ello, el Gobierno se negó a enviar una delegación al evento. No obstante, el nuevo ministro de Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, ha afirmado que las relaciones bilaterales "continúan".

Compartir nota: Guardar