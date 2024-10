Israel González: “Juan Núñez es un dolor de cabeza”

Juan Manuel Sánchez

Berlín, 10 oct (EFE).- Israel González es, desde 2021, el entrenador principal del Alba de Berlín, aunque su desembarco en el club se produjo cuatro años antes de la mano de otro técnico español, Aíto García Reneses. Este viernes se mide en Euroliga al Barça, equipo del que conoce bastante bien al base Juan Nuñez tras su paso por la Bundesliga y al que define, en una entrevista con EFE, como "un dolor de cabeza" para sus rivales.

El técnico cántabro considera al exjugador del Ratiopharm Ulm como “un base con unas habilidades muy buenas para jugar el bloqueo directo y leer situaciones de juego” y añade que “este año, rodeado de grandes estrellas, todavía le será más fácil jugar y desequilibrar”, con lo que “va a ser muy complicado pararle” en el choque que disputarán en el Palau Blaugrana.

“Lo que más me llama la atención del Barça es, si miras los minutos de juego, cómo los están repartiendo en cada partido. Prácticamente participan los doce jugadores. No hay ninguno que juegue muchos minutos, por lo tanto pueden mantener un ritmo defensivo muy alto, con constante rotación y sin perder calidad”, destaca sobre su próximo rival, a la par que elogia a su nuevo entrenador, Joan Peñarroya, del que dice que “lo ha hecho muy bien en los últimos años”.

“Es un súper equipo, con una gran calidad en los jugadores y una gran cantidad de recursos. Jugando en su casa, después de haber perdido su primer partido de Euroliga, será más difícil para nosotros. Iremos allí con toda la ilusión del mundo a batallar, a pelear todo lo que podamos e intentar dar la sorpresa”, concluye sobre el equipo catalán.

Sobre el equipo que entrena, explica que el Alba "tiene un proyecto a futuro y una idea clara de hacia dónde debe ir el club” y lo expone con el progreso conseguido durante este septenio: “Cuando llegamos, hace siete años, el club estaba en una especie de depresión. Querían que atrajéramos gente al pabellón, que hiciéramos un baloncesto atractivo y que sacáramos jóvenes de la cantera, que hasta entonces no los había en el primer equipo. Hemos ido cumpliendo con lo que nos han ido pidiendo y además hemos formado un equipo campeón, con el que hemos ganado tres Bundesligas y dos Copas”, destaca.

En ese sentido, González aprovecha para ensalzar al hombre que lo llevó consigo a la capital germana: “Aíto es el inventor del baloncesto moderno. Cuando una leyenda como él me dice que quiere que sea su ayudante y ser mi mentor, porque cree que en el futuro puedo ser un buen entrenador, es imposible decir que no”.

El veterano técnico madrileño, conocido en España por su apuesta por la cantera, trasladó su filosofía al Alba Berlín y el cántabro continúa su obra: “Tenemos muchos canteranos (Schneider, Procida, Wetzell, Olinde, Delow, Mattisseck,…) que crecieron con nosotros. La intención del Alba es ser un equipo diferente al resto de la Euroliga" afirma.

"Probablemente seamos el equipo de la competición con más jóvenes, lo cual hace que haya jugadores que quieran fichar por nuestro equipo porque ven un proyecto en el que pueden mejorar. También es verdad que en cuanto uno de nuestros jugadores destaca, nos lo quitan”, argumenta.

Cuestionado sobre si esa filosofía le puede hacer perder competitividad en Alemania, González tiene clara la respuesta: “Seguramente. El Bayern Múnich tiene prácticamente más del doble de presupuesto que nosotros, con lo cual la desventaja ya empieza ahí. Con gente joven y con calidad, que quizás aún no están preparada para dar el salto a otros equipos, hemos conseguido ser muy competitivos, haciéndolos mejorar y que exploten con nosotros. Esa es nuestra apuesta. Si vamos al puro mercado, no podemos competir contra ellos”.

La semana pasada alzaron el telón de la Euroliga en un duelo contra el Panathinaikos, del que, pese a caer, el preparador español se muestra satisfecho con la imagen ofrecida. “Estuvimos muy bien. Fuimos con cinco bajas y aún así pudimos dar la cara y competir. A falta de dos minutos estábamos con opciones de ganar el partido. Sabemos que ganar al campeón no es nuestra liga, pero hubo un esfuerzo y un buen baloncesto. Estuvimos cerquita”, apunta.

En una competición en la que sabe que no tienen la presión que sí atenaza a otros, González señala que los objetivos del Alba en Euroliga son "desarrollar" a sus jugadores, "disfrutar de la competición, tratar de dar el máximo en cada partido, ser un equipo difícil para los rivales y que nunca se dé por vencido” y, a nivel personal, “conseguir más victorias que el año pasado y poder ver” que están “mejorando”.

Y es que el ecosistema que encuentra en el club berlinés le hace descartar cualquier otra tentación de cara al futuro: “El primero que me ha dado la oportunidad de ser entrenador principal ha sido el Alba. Estoy en un equipo de Euroliga, capaz de ganar títulos en Alemania y en un club cuya forma de trabajo me encanta y en el que hay mucho respeto por la figura del entrenador. No puedo estar en mejor sitio”, apostilla. EFE.