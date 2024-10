Nolasco (VOX) tilda de "vergüenza" que el Ministerio de Juventud exija a Aragón acoger a 140 menores migrantes

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha considerado que es una "vergüenza" que el Ministerio de Juventud e Infancia haya exigido al Gobierno regional que acoja a 140 menores extranjeros no acompañados. En declaraciones a los medios de comunicación, este miércoles, Nolasco ha afirmado que el PSOE "quiere repartir la inseguridad, la inmigración ilegal y la ruina" mientras que el PP plantea como "única solución" recibir inmigrantes a cambio de dinero para la Comunidad Autónoma. El dirigente de VOX en Aragón ha criticado "el efecto llamada" y ha asegurado que PP y PSOE son "cómplices de las mafias del tráfico de personas, colaboradores necesarios para esas muertes que ocurren en el Mediterráneo", de forma que "ellos son los culpables". Ha afirmado que PSOE y PP "están trayendo a gente con promesas falsas que luego no podemos mantener aquí, gente que no sabemos quiénes son, que a veces viene con malas intenciones o no puede adaptarse porque no hay medios económicos", apuntando que el Gobierno de España ha gastado 2.000 millones de euros en 2023 "para mantener MENA, una absoluta vergüenza". CULTURA "ISLÁMICA RADICAL" Alejandro Nolasco ha subrayado que "solo VOX se opone frontalmentea esto", añadiendo: "No queremos que nadie sufra, que nadie lo pase mal". "Que no vengan porque aquí no atamos los perros con longanizas, no tenemos capacidad de acogida". También ha manifestado que "muchos de ellos vienen de una cultura islámica absolutamente radical, que es incompatible con el trato a las mujeres, a los mayores, a la gente", lo que constituye "un problema capital". "No queremos MENA, no queremos más dinero para ellos, sino para los pensionistas, para los jubilados, para los Servicios Sociales y los Servicios de Urgencias, que a veces se saturan por la criminalidad de los inmigrantes ilegales, que muchos van a Urgencias acompañados de la Policía Local o la Policía Nacional y colapsan" el servicio sanitario. Nolasco ha advertido de que esta posición será "la principal premisa" para negociar los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2025, reivindicando "seguridad en las calles y 'no' al reparto indiscriminado de la inmigración ilegal, que ya es el principal problemal que preocupa a los españoles, según el CIS de Tezanos".

