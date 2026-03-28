Morant, tras el regreso de Oltra: "Es una buena noticia para todos, lo volveremos a hacer y a arreglar"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha celebrado el regreso de la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, porque, a su juicio, es "una buena noticia para todos".

De esta manera lo ha expresado la también ministra de Ciencia, después de que Mónica Oltra haya anunciado su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de Valencia. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", ha aseverado.

Así lo ha avanzado Oltra, este mismo sábado, en Valencia, durante una intervención en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece y en la que se ha mostrado visiblemente emocionada al aceptar la petición para liderar Compromís de cara a las elecciones municipales.

En un mensaje publicado en 'X', Morant ha enfatizado que la Comunitat Valenciana "necesita de la fuerza de los partidos progresistas para volver a resurgir". "Lo hicimos con el Botànic en 2015 y lo volveremos a hacer, lo volveremos a arreglar y pondremos a las personas en el centro", ha sentenciado Morant.