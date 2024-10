Rosa Montero al lector pirata: Deberíamos llamarte lo que eres, ladrón y estafador

Madrid, 8 oct (EFE).- La escritora Rosa Montero se ha dirigido este martes, en una carta simbólica, a quien se apropia ilícitamente de contenidos digitales editoriales "con pleno conocimiento" y ha pedido que no se le llame pirata, sino lo que es de verdad: "Un ladrón, un estafador y un abusón".

En un acto para presentar el Observatorio de la Sostenibilidad de la Cultura Escrita del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Montero responde a los "argumentos" del pirata de que los contenidos originales son muy caros o que la piratería democratiza la cultura escrita y le recuerda que con su comportamiento "está empobreciendo el tejido cultural y que los creadores puedan dedicarse a eso, a crear contenidos".

"Te informo de que la mayoría de los autores viven una vida bastante precaria", y muchos, "en realidad muchísimos, dependen de unos ingresos discontinuos, tardíos y mezquinos que los obliga a vivir en constante zozobra".

"Y no es cierto que promociones se obra al piratearlo; como mucho, si eso sucede, que lo dudo, haces que su nombre se conozca algo más. Pero de esa fama de hojalata no se come", señala la escritora.

Montero insiste en que al descargar los contenidos está privando al autor de su salario y le impide que pueda vivir de su trabajo por lo que acabará teniendo que dedicarse a otra cosa.

Para "arreglar este embrollo", la escritora propone que los creadores de contenidos "puedan jaquear" las cuentas del pirata en el banco y cobrar cada mes el sueldo que la empresa le envía digitalmente.

"¿Que eso es un robo?", se pregunta. "Pues lo que tú haces es lo mismo" subraya la escritora que se despide con esta frase: "Hasta nunca, tramposo".EFE