104-105. Los Knicks vuelven a ganar en San Antonio y toman ventaja 2-0 en las Finales

San Antonio (EE.UU.), 5 jun (EFE).- Los New York Knicks volvieron a imponerse este viernes a los San Antonio Spurs en el Frost Bank Center (105-104) y tomaron ventaja 2-0 en las Finales de la NBA, lo que les deja a dos triunfos del anillo y con los dos próximos encuentros en el Madison Square Garden.

Los Spurs estuvieron a punto de remontar una desventaja de catorce puntos en el cuarto período, pero sucumbieron en los últimos segundos, cuando Jalen Brunson (20 puntos) anotó el libre del 105-104 para los Knicks y Victor Wembanyama falló el último tiro para los texanos.

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La serie viaja ahora a Nueva York, donde los Knicks recibirán a los Spurs en el Madison Square Garden, ya acariciando el anillo de campeones. EFE