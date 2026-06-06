Espana agencias

104-105. Los Knicks vuelven a ganar en San Antonio y toman ventaja 2-0 en las Finales

Guardar
Google icon

San Antonio (EE.UU.), 5 jun (EFE).- Los New York Knicks volvieron a imponerse este viernes a los San Antonio Spurs en el Frost Bank Center (105-104) y tomaron ventaja 2-0 en las Finales de la NBA, lo que les deja a dos triunfos del anillo y con los dos próximos encuentros en el Madison Square Garden.

Los Spurs estuvieron a punto de remontar una desventaja de catorce puntos en el cuarto período, pero sucumbieron en los últimos segundos, cuando Jalen Brunson (20 puntos) anotó el libre del 105-104 para los Knicks y Victor Wembanyama falló el último tiro para los texanos.

PUBLICIDAD

La serie viaja ahora a Nueva York, donde los Knicks recibirán a los Spurs en el Madison Square Garden, ya acariciando el anillo de campeones. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este sábado habrá aumento general de temperaturas y precipitaciones en el norte peninsular

Infobae

1-1: Canadá cierra su preparación para el Mundial con un empate ante Irlanda en Montreal

Infobae

1-2. Perú logra su primer triunfo con Menezes y Haití apunta a sorprender en el Mundial

Infobae

Gustavo Gómez: Vamos a dejar la vida por Paraguay en la Copa del Mundial

Infobae

Seleccionador de Paraguay espera que lesión de Enciso "no sea nada importante"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

Pedro Sánchez y la Iglesia, una relación en un momento “óptimo” antes de la visita de León XIV: ocho años de negociaciones, acuerdos y alguna asignatura pendiente

Qué calles, líneas de autobús y estaciones de metro se cortan en Madrid hoy sábado 6 de junio por la Vigilia del papa León XIV

Extremadura impulsa el Instituto Internacional del Mestizaje en un acto junto a Nacho Cano: “Ni América ni México serían hoy lo que son sin Hernán Cortés”

Un incendio en una nave industrial de Santa Perpètua (Barcelona) moviliza a 30 dotaciones de bomberos y obliga a evacuar a más de 150 trabajadores

Anticorrupción pide al juez Pedraz que llame a Cristina Narbona como testigo en el caso Leire Díez

ECONOMÍA

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

La Comunidad de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 50 viviendas de alquiler social: con garaje y trastero y desde 700 euros

Baleares es la comunidad donde más viviendas se compran, en Valencia se venden y Madrid arrasa en alquiler

Se vende un hospital de 1947 por 1 euro en Alemania: estos son los requisitos para acceder a la oferta

Se buscan pastores para proteger a las ovejas de los osos: sueldo de 2.000 euros y una jornada de 20 días al mes

DEPORTES

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones

El voto por correo, la papeleta silenciosa que puede decidir al futuro presidente del Real Madrid