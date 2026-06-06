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1-2. Perú logra su primer triunfo con Menezes y Haití apunta a sorprender en el Mundial

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Miami (Estados Unidos), 5 jun (EFE).- La selección de Perú logró este viernes el primer triunfo al mando del técnico brasileño Mano Menezes al vencer agónicamente por 1-2 a Haití, que pese a la derrota demostró estar listo para dar sorpresas en el Mundial, donde está encuadrado en el grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia.

Los peruanos salvaron los muebles con dos tantos en los minutos finales del defensa Renzo Garcés y del delantero Jairo Concha que permitieron remontar el tanto inicial de Wilson Isidore para el equipo haitiano, que durante la mayor parte de este partido tuvo el control del juego y pudo haber goleado de haber tenido más acierto en los metros finales.

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El modesto equipo semiprofesional que dirige el francés Sébastien Migné demostró que es capaz de ganar a una de las selecciones de Sudamérica, lo que confirmó que su histórica clasificación para el Mundial no es casualidad, pese a que Perú sea un equipo en plena recomposición y en fase de pruebas para renovarse generacionalmente.

Los peruanos apenas dispusieron de ocasiones claras de gol hasta la recta final del partido, donde sendos rechaces tras dos saques de esquina permitieron a la Bicolor primero empatar y luego remontar gracias a los remates desde dentro del área de Garcés (m.81) y Concha (m.84).

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Hasta entonces Perú apenas había pisado el área rival, mientras que los haitianos dispusieron de contraataques para haber ampliado la ventaja antes de anotar los goles que le dieron el triunfo.

Los haitianos mostraron que son un equipo con mucho desparpajo, al que no le tiemblan las piernas para salir al ataque pese a que eso les deje desordenados en defensa. Perú quiso responder de la misma forma y, a punto estuvo de salirle muy mal.

Una conducción de Carrillo de espaldas a portería llevó a una pérdida de balón que acabó en el gol de Haití, con una conducción de Loucius hasta la frontal del área, donde filtró un pase para que Isidor batiese a Gallese al primer toque.

En el segundo tiempo llegaron los cambios, y eso permitió a Perú equilibrar un poco más el juego sin demasiada claridad, mientras que Gallese evitó que Haití dejase el partido sentenciado antes de que la suerte le sonriese al cuadro sudamericano con los dos goles conseguidos en jugadas llenas de rebotes dentro del área.

- Ficha técnica:

1 - Haití: Placide, Carlens Arcus (m.60, Wilguens Paugain), Ricardo Adé (m.64, Jean-Kevin Duverne), Hannes Delcroix, Martin Expérience (m.59, Duke Lacroix); Louicius Don Deedson (m.60, Josué Casimir), Danley Jean-Jacques (m.85, Derrick Etienne), Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence (m.60, Lenny Joseph); Frantzdy Pierrot (m.60, Duckens Nazon) y Wilson Isidor (m.59, Dominique Simon).

Seleccionador: Sébastien Migné.

2 - Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco (m.46, Fabio Gruber), Marcos López (m.90, Matías Zegarra); André Carrillo (m.58, Adrián Quiroz), Erick Noriega (m.68, Jesús Pretell), Jairo Concha (m.58, Yoshimar Yotún), Jairo Vélez (m.90, Rodrigo Vilca), Johnny Vidales (m.68, Maxloren Castro) y Kenji Cabrera (m.46, Adrián Ugarriza). Seleccionador: Mano Menezes.

Goles: 1-0, m.16: Wilson Isidor. 1-1, m.81: Renzo Garcés. 1-2, m.84: Jairo Vélez.

Árbitro: amonestó a Barco (m.45), Carrillo (m.54), Noriega (m.65) y Ugarriza (m.79) y por parte de Haití a Paugain (m.74)

Incidencias: partido amistoso disputado en el NU Stadium, de Miami (Estados Unidos), ante unos 20.000 espectadores. EFE

(foto)

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