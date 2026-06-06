Este sábado habrá aumento general de temperaturas y precipitaciones en el norte peninsular

Madrid, 6 jun (EFE).- Las temperaturas volverán a ascender de manera generalizada este sábado en la mayor parte de España, aunque se darán chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo oriental y posibles precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica; mientras que en Canarias soplará alisio con rachas muy fuertes, superiores a 70 Kilómetros por hora.

La mayor parte del país vivirá una situación de estabilidad general con cielos despejados o poco nubosos, pues únicamente Galicia y el área cantábrica presentarán cielos nubosos o cubiertos debido al paso de un frente poco activo de oeste a este.

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En regiones del tercio este peninsular, Estrecho, Alborán y norte de islas Canarias se prevén intervalos de nubes bajas; mientras que por la tarde, en montañas del este peninsular, habrá nubosidad de evolución con chubascos y tormentas ocasionales en el Pirineo oriental que podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas sufrirán un ascenso generalizado, tanto de máximas, con un aumento notable, superior a 6 grados, en Comunidad Valenciana y Ampurdán, como de las mínimas, que aumentarán en la Península y se mantendrán sin cambios en el cuadrante sureste y fachada oriental.

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Serán probables brumas y nieblas costeras en Alborán que podrían comparecer a primeras horas también en zonas de interior del propio Alborán y del resto del área mediterránea.

Soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, de más de 70 kilómetros por hora; mientras que el viento será moderado del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia con posibilidad de algún intervalo fuerte tendiendo a amainar, y viento flojo en el resto.

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.-GALICIA: nuboso, con predominio de nubes bajas durante la primera mitad del día pero pasando a intervalos de nubes altas por la tarde, con presencia de brumas y nieblas por la mañana; lluvias débiles en la primera mitad del día que avanzan desde el noroeste y que serán poco probables en Lugo y Orense.

Temperaturas en ascenso, aunque las máximas aumentan en el cuadrante suroeste; el viento será de flojo a moderado de componente oeste y noroeste, con intervalos de viento fuerte en el extremo norte de madrugada.

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.-ASTURIAS: nuboso con nubes bajas que podrían dar lugar a brumas y nieblas locales, así como alguna precipitación débil y dispersa en cordillera por la tarde; las mínimas en ascenso, las máximas en ligero descenso; viento flojo en el interior y moderado en el litoral, de componente oeste a primeras horas y de norte en el resto del día.

.-CANTABRIA: nuboso con nubes bajas y brumas y nieblas en el interior; lluvias en horas centrales del día, menos probables en extremo sur; mínimas en ascenso, máximas en descenso en el interior y con pocos cambios en el litoral; viento flojo variable, con intervalos moderados de norte y noroeste en horas centrales.

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.-PAÍS VASCO: nuboso o intervalos nubosos con predominio de nubes bajas, sin descartar brumas en zonas de monte; precipitaciones débiles y vespertinas en zonas de interior de la mitad septentrional; mínimas en ascenso en el interior, máximas en ligero descenso en el norte y ligero ascenso en Álava; viento flojo variable, con intervalos moderados de norte y noroeste durante horas centrales.

.-CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con algún intervalo de nubes bajas en noreste y nubes de evolución en Sistema Central; temperaturas en ascenso y viento flojo con intervalos de moderado del oeste, girando a noreste y norte al final de la tarde.

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.-NAVARRA: intervalos de nubes altas, más nuboso en el tercio norte con lluvias vespertinas débiles en vertiente cantábrica; máximas en ascenso en mitad sur y en el este y mínimas en ascenso generalizado; viento flojo variable por la mañana de componente norte que por la tarde presentará intervalos de intensidad moderada y rachas fuertes; además, cierzo en la Ribera Baja.

.-LA RIOJA: poco nuboso, con algunos intervalos nubosos en la Rioja Alta; temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas; y viento del noroeste o norte, flojo con intervalos de moderado.

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.-ARAGÓN: cielo poco nuboso con nubes altas, sin descartar algún chubasco débil y aislado, ocasionalmente acompañado de tormenta vespertina, en Pirineos y sistema Ibérico debido a nubosidad de evolución en la zona; temperaturas en ascenso y viento flojo variable, tendiendo en el valle del Ebro por la tarde a noroeste moderado.

.-CATALUÑA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y de nubes bajas matinales dispersos, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo que puede dejar chubascos vespertinos ocasionalmente acompañados de tormenta, sin descartar que sean fuertes también en Prepirineo oriental y con poca probabilidad de que se extiendan a otras zonas del interior.

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Las mínimas en ascenso en Pirineo occidental y máximas en ascenso generalizado; viento del suroeste moderado en el litoral norte y, en el resto, flojo variable, de componente sur en horas centrales y con intervalos de moderado por la tarde.

.-EXTREMADURA: poco nuboso o despejado; mínimas en ascenso o sin cambios y máximas en ascenso; y viento flojo del oeste.

.-COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso con intervalos de nubes altas y, por la tarde, nubosidad de evolución en la sierra; temperaturas en ascenso y viento flojo variable.

.-CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y, de madrugada, nubes matinales en sureste que pueden ir acompañadas de brumas y nieblas dispersas en la Serranía de Cuenca y en sierras de Albacete; las mínimas en ascenso en Guadalajara y tercio occidental, máximas en aumento notable en extremos, sureste de Cuenca y oriental de Albacete.

Viento flojo variable con predominio por la tarde de la componente este con intervalos de moderado en Cuenca y Albacete.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso con intervalos de nubes altas y de nubes bajas matinales dispersos, con nubosidad de evolución diurna en el interior del tercio norte sin descartar chubascos aislados vespertinos; temperaturas en ascenso, notable en las máximas en el interior; y viento flojo variable, principalmente de componente este y sureste por la tarde, con intervalos de moderado.

.-REGIÓN DE MURCIA: nuboso con nubes bajas sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, aunque con tendencia a poco nuboso por la tarde, con intervalos de nubes altas; máximas en ascenso en el interior y viento flojo de componente este.

.-BALEARES: poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas nocturnas en descenso y diurnas en ascenso, notable en Mallorca; viento flojo de componente este con brisas costeras.

.-ANDALUCÍA: poco nuboso, con intervalos de nubes altas salvo en la vertiente mediterránea, donde se darán intervalos de nubes bajas sin descartar brumas matinales; no se descartan chubascos ocasionales y acompañados de tormenta en sierras surorientales; temperaturas en ascenso en tercio occidental y viento flojo variable.

.-CANARIAS: poco nuboso o despejado, salvo intervalos nubosos por debajo de los 800-1.000 metros en norte de islas de madrugada y tras el atardecer; ascenso de ligero a moderado de las máximas en medianías.

Alisio con intervalos de fuerte en interior de Lanzarote y sur de Fuerteventura, especialmente en cumbres y vertiente noroeste y sudeste de islas montañosas, donde serán probables rachas muy fuertes que podrían alcanzar 80 Km/h; además, brisas en costas del suroeste en las islas de mayor relieve. EFE