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Gustavo Gómez: Vamos a dejar la vida por Paraguay en la Copa del Mundial

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Asunción, 5 jun (EFE).- El capitán de la selección de Paraguay, Gustavo Gómez, prometió este viernes que dejarán "la vida" en su retorno, después de 16 años, a una Copa del Mundo, en una declaración posterior al triunfo 4-0 de la Albirroja sobre Nicaragua en su último partido de preparación de cara a la competencia que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

"En el fútbol es un poco difícil prometer resultados, pero sí nosotros vamos a prometer que en cada práctica, en cada entrenamiento, y en cada partido, vamos a dejar la vida por estos colores", dijo Gómez, al dirigirse al público en el mítico estadio Defensores del Chaco, en Asunción, tras terminar el duelo frente a los nicaragüenses.

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El zaguero paraguayo, referente y capitán del brasileño Palmeiras, resaltó que el equipo tiene un "objetivo muy grande" en el Mundial, por lo que aseguró que se están preparando "de la mejor manera" para afrontar el desafío.

Gómez aprovechó su intervención para agradecer "de todo corazón" a los aficionados por el apoyo brindado durante las eliminatorias sudamericanas y en los últimos días de entrenamiento.

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Por su parte, el lateral Alexandro Maidana, del equipo argentino Talleres y autor de uno de los tantos de la jornada, calificó la de este viernes como una "noche soñada".

También celebró la victoria el defensor Junior Alonso, del brasileño Atlético Mineiro, quien destacó el haber cerrado el ciclo de preparación hacia el Mundial con un triunfo que, consideró, les da confianza.

"Una linda fiesta y estamos disfrutando de ello, pero bueno, de aquí a una semana tenemos una gran responsabilidad que es una Copa del Mundo y estamos preparados para eso", agregó.

Paraguay se impuso a Nicaragua con tantos de Alejandro Romero, Miguel Almirón, Matías Galarza y Maidana.

La Albirroja integra el grupo D y abrirá el torneo el próximo 12 de junio en Estados Unidos, el día 19 se medirá con Turquía, ganadora de la repesca europea, y el 25 cerrará la fase grupos ante Australia. EFE

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