Baleares reconoce que la defensora del menor tiene que responder a la petición de informe sobre los menores en los toros

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha reconocido este martes que la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) tenía que haber respondido a la petición de un informe, registrada por Més per Menorca, sobre la proposición de ley para permitir la asistencia de menores a los espectáculos taurinos. "Me doy por apercibida", ha respondido Cirer al portavoz menorquinista, Josep Castells, añadiendo que la ausencia de respuesta a la petición del informe podría deberse a "un malentendido" después de haber respondido a preguntas por escrito sobre la cuestión. Cirer ha recordado la autonomía del órgano, pero ha lamentado la falta de respuesta, mientras que Castells ha criticado que la directora no haya respondido ni siquiera para decir que ya había respondido sobre la cuestión.

