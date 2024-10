Díaz asegura que en España "hay productividad suficiente" para "trabajar un poquito menos"

Arteixo (A Coruña), 7 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que en España "hay productividad suficiente para que la gente pueda trabajar un poquito menos" y ha insistido en que "hay margen de acuerdo" en la denominada mesa de diálogo social para reducir la jornada laboral.

Díaz ha visitado las instalaciones de Inditex en Arteixo (A Coruña), donde se ha reunido con representantes de la dirección de la multinacional textil española y del comité de empresa para abordar la agenda laboral del Ministerio.

En este sentido, ha alabado que una empresa "de referencia" se "adelante a las previsiones del Gobierno" a través del pacto articulación en la parte industrial de la multinacional, que va "en la línea de la reducción de la jornada en la que está trabajando la mesa de diálogo social en nuestro país".

"Sin lugar a dudas, las empresas referencia como es esta, ayudan a que otras empresas se sumen a este cometido", ha destacado.

En cuanto a la reducción de la jornada, ha dicho estar "convencida" de que hay "mimbres suficientes en la mesa de diálogo social para llegar a un acuerdo", sobre todo porque la reducción de la jornada laboral "va a mejorar la productividad".

"Ya me conocen ustedes, no me levanto en una mesa, ya creo que es marca de la casa, por tanto creo que hay margen", ha declarado.

Según ha expresado, desde el Ministerio de Trabajo pretenden que "todos los trabajadores y las trabajadoras, con independencia del sector en el que trabajen", tengan "idénticos derechos".

Asimismo, ha afirmado que en la siguiente convocatoria de reunión de la mesa de diálogo social trabajarán en "un plan de acompañamiento para las pequeñas empresas", puesto que estas tienen "más dificultades" para reducir la jornada.

Este plan de acompañamiento, según ha dicho Díaz, contemplará bonificaciones, así como otra serie de medidas para ayudar a las pequeñas empresas en este cometido.

También ha agregado que están trabajando en el registro horario "en remoto" y en el derecho de "desconexión" y ha adelantado que el Ministerio convocará próximamente una comisión de expertos y expertas para "subir el salario mínimo interprofesional".

"Tenemos que trabajar menos para vivir mejor. Lo que hacemos en el Ministerio de Trabajo va de vivir mejor y creo que esto es muy importante", ha dicho Díaz, que respecto a las negociaciones con la patronal ha insistido en "no desvelar" detalles.

"Nunca desvelo nada de lo que se trabaja en la mesa de diálogo social. Creo que el éxito está ahí y además creo que el protagonismo debe ser en este caso de los sindicatos y de los empresarios", ha expresado. EFE

