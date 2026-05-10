El PSOE alaba la capacidad de diálogo de Rubalcaba en el 7º aniversario de su muerte

Madrid, 10 may (EFE).- El Partido Socialista ha alabado este domingo la capacidad de diálogo y la firmeza frente al terrorismo del exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que falleció hace hoy siete años.

"Dejó una huella profunda en la defensa de la democracia, la convivencia y los avances sociales en España", ha apuntado el partido en un mensaje a través de la red social X.

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Rubalcaba, uno de los políticos españoles más influyentes de las últimas décadas y pieza clave en la desaparición del terrorismo de ETA, fue vicepresidente del Gobierno, ministro del Interior, Presidencia y Educación, así como portavoz socialista en el Congreso, entre otros cargos.

El político sufrió un ictus en mayo de 2019 y falleció en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) en 10 de mayo a los 67 años.

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En el mensaje, el PSOE define a Rubalcaba como un "gran compañero" y un servidor público "ejemplar" y destaca su capacidad de diálogo, así como su firmeza frente al terrorismo.

Estas, añade el texto, siguen siendo "un referente para toda la familia socialista". EFE

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