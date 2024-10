Ayuso lamenta el "discurso falso" contra lo español y la "deriva bolivariana" del PSOE

Madrid, 6 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado el "discurso falso" contra lo español y la "leyenda negra" de la conquista de América y ha advertido sobre la "deriva bolivariana" que "a veces" muestra el PSOE cuando "ataca la separación de poderes, siguiendo los mismos pasos que han seguido muchos de nuestros hermanos hispanos".

Ayuso, en su intervención en la II Academia de la Juventud Madrileña organizada por Nuevas Generaciones de Madrid celebrada este domingo en San Lorenzo de El Escorial, se ha referido a los festejos por el Día de la Hispanidad que desde el día 4 y hasta el 12 de octubre se celebran en la región.

"Somos una cultura de une a 600 millones de almas por todo el planeta, eso nos demuestra que España es mucho más que ella misma", y ello "es fruto de siglos de historia, de mestizaje a los dos lados del Atlántico", ha afirmado.

Y eso explica, ha seguido diciendo respecto a personas que emigran de países como Venezuela, por qué "ahora tantos ciudadanos, una vez que han perdido la prosperidad y la libertad, vienen aquí, a su casa, a empezar desde cero".

"Durante décadas, siglos en realidad, los distintos gobiernos no hemos sabido apreciar nuestra mayor obra. La Hispanidad ha sido nuestra mayor gesta y por culpa de no haberlo hecho así hoy muchas de nuestras naciones hermanas están presas del populismo, de las peores dictaduras y las narcodictaduras, como puede ser la venezolana, la de Nicaragua o Cuba", ha afirmado.

Ha lamentado, además, que se haya permitido que "un discurso falso contra todo lo español, como fue la leyenda negra" de la conquista, siga hoy "impregnando a gente de buena fe" y que ahora "de manera populista busquen un agravio y una explicación a los males del presente en el pasado".

Pero sobre todo ha advertido de partidos o ideologías que pueden hacer seguidismo de lo que ha ocurrido en varios países de América que "han perdido la democracia, han perdido la libertad".

"Vemos cómo el PSOE a veces tiene una deriva bolivariana, cómo atacan la separación de poderes, siguiendo los mismos pasos que han seguido muchos de nuestros hermanos hispanos", ha hilado, insistiendo en que hay políticos en España "que han aprendido perfectamente esa misma estrategia". "Lo hemos visto en el País Vasco, lo estamos viendo en Cataluña, lo estamos viendo hoy por parte del Gobierno".

"Saben que para mantenerse en el poder no se puede ir en positivo haciendo políticas (...) que den libertad. Necesitan dividirnos, necesitan sobre todo desasistirnos", ha denunciado la presidenta madrileña, que ha insistido en que "una democracia que no es liberal no es una democracia, porque una democracia popular puede situarse por encima de la ley".

Por eso ha animado a rebelarse contra estas políticas porque "la única manera de que el mal crezca es que el bien no haga nada y se deje pisotear", como sucedía, ha dicho, en el País Vasco, en Cataluña "y ahora en Navarra".

"Nos han enseñado que la moderación es el silencio, y no hay nada peor que el silencio cuando hay una injusticia o un atropello. Cuando los matones crecen impunemente -lo hemos visto en Venezuela- si no haces nada te van comiendo el terreno". EFE

