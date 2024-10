Errejón rechaza la baja laboral flexible propuesta por el Gobierno: "Los derechos se respetan, no se flexibilizan"

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Iñigo Errejón, ha asegurado este sábado que no habrá recortes en los derechos de protección social y en el derecho a las bajas de los trabajadores ante la propuesta de baja laboral flexible del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "No habrá recortes mientras nosotros estemos en el Gobierno. Los derechos no se flexibilizan", ha asegurado Errejón en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid para añadir que los derechos "se respetan porque son patrimonio de los trabajadores gracias a sus cotizaciones". Este pasado viernes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que con su propuesta de baja laboral flexible no busca "de ninguna manera" ahorrar dinero a la Seguridad Social por el alto gasto en incapacidad temporal (IT), sino que su intención es la de "ampliar derechos" y avanzar en "justicia social". En este sentido, el Gobierno defiende que la salud de los trabajadores es algo "absolutamente irrenunciable" aunque pone el foco en las nuevas formas de trabajo que existen tras la pandemia. A día de hoy, Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu rechazan la iniciativa, mientras que las organizaciones empresariales y varias asociaciones piden que se ideen nuevas fórmulas para combatir el incremento de las incapacidades temporales.

