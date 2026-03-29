El PSOE prepara un "desembarco" de ministros en Andalucía para respaldar a Montero

Madrid, 29 mar (EFE).- El PSOE va a volcarse con María Jesús Montero ante las elecciones del próximo 17 de mayo en Andalucía y ya prepara un auténtico "desembarco" de ministros y dirigentes socialistas para respaldar a la hasta ahora ministra de Hacienda en una campaña pensada para sacar pecho de sus políticas a favor de la "mayoría social".

Contraponer esas políticas sociales con las que practica el PP y que "solo benefician a unos pocos", según fuentes socialistas, será el eje de una campaña que, aunque formalmente no comenzará hasta el 1 de mayo, de facto ya ha empezado con una larga precampaña, en el momento en el que Montero ha dejado la mesa del Consejo de Ministros.

Tras dejar sus cargos de vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero afronta el retorno a Andalucía con ganas e ilusión, convencida también, según ha afirmado, de que puede dar la batalla frente al PP del presidente Juanma Moreno.

En el entorno de Montero remarcan que las encuestas van bien para su candidatura, que pondrá el foco en defender los servicios públicos, y dan por seguro que el candidato del PP querrá presentarse como la opción de la estabilidad para los andaluces.

Será esta su gran baza porque, dicen, Moreno no puede defender sus políticas en los problemas que más preocupan a los andaluces, especialmente en la sanidad y la vivienda, ámbitos en los que no asume su responsabilidad como presidente de la Junta, según destacan.

Desde la candidatura de la ya exministra y exvicepresidenta plantean que la campaña servirá para comparar las políticas progresistas del PSOE y las que defiende el PP, no solo en Andalucía, sino en las demás comunidades autónomas donde gobierna. Y ello en un momento además de especial tensión por las negociaciones de los populares con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Asumen que la fecha elegida por Moreno, el 17 de mayo, intenta despegar al electorado de las elecciones, ya que hasta entonces hay varios eventos muy seguidos por los andaluces como la Feria de Abril de Sevilla, la de Córdoba o la de Jerez.

Algo que también podría tener efecto en el electorado socialista, según reconocen, porque de acuerdo con sus cálculos, medio millón de posibles votantes se podría quedar en casa si el PSOE no consigue movilizarlos.

Aun así subrayan que Pedro Sánchez será capaz de movilizar a esos 500.000 socialistas que, auguran, serán tentados con el mensaje del PP de que en los comicios andaluces "no hay partido" y votar al PSOE no significará un cambio.

"Claro que hay partido, en Andalucía hay mucha más gente de izquierda que de derecha", insisten.

En la campaña andaluza que arranca el próximo 1 de mayo Montero contará con toda la ayuda y el apoyo que pida, dicen en Ferraz, con un gran "desembarco" de dirigentes y ministros para participar en los actos políticos.

Sánchez, quien esta semana se deshizo en elogios hacia Montero -la "mejor política" que ha conocido nunca- será clave y estará muy presente en la campaña, todo lo que su agenda le permita.

También podría estar presente el president de la Generalitat, Salvador Illa, apunta el entorno de la propia candidata, que quiere que el catalán acuda a Andalucía los días previos a los comicios.

En Ferraz, dicen, echarán mucho de menos a Montero, quien ha dejado enseñanzas con su nivel de trabajo, su tenacidad y optimismo, y están ya preparados para hacer campaña "codo con codo".

Aún así, concretan que al igual que sucedió en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, la campaña será diseñada primordialmente por la federación regional y la dirección nacional se ajustará a ese planteamiento.

En esa línea recuerdan que en las elecciones de Aragón Pilar Alegría decidió hacer una campaña más local fuera de los temas nacionales y apuntan a que en esta ocasión esperarán a que Montero decida para preparar el desembarco de sus grandes figuras. EFE

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