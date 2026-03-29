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Guardameta iraní de Ademar Saeid Barkhordari será baja temporal por situación en su país

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León, 29 mar (EFE).- El guardameta iraní del Abanca Ademar, Saeid Barkhordari, será baja, de momento de manera temporal, debido a la situación complicada que se vive en su país en el conflicto con Estados Unidos, lo que ha llevado al club leonés a permitirle alejarse de la actividad competitiva durante un tiempo indeterminado, según han confirmado a EFE fuentes del equipo leonés.

El jugador de Isfahan disputó en Kuwait el pasado mes de enero la Copa Asiática con el combinado dirigido por Rafael Guijosa, sin completar el torneo al no afrontar el último partido del mismo, ya sin opciones de clasificación para el mundial.

Barkhordari cumple su cuarta campaña en el equipo ademarista al que llegó por la mediación de Manolo Cadenas y su futuro parecía encaminarse, de cara a la próxima temporada, a otro equipo de la Liga Nexus Energía ASOBAL, el Bathco Torrelavega.

Su ausencia, ya desde el partido que disputará hoy el Abanca Ademar en la pista del Viveros Herol BM Nava, se cubrirá con el internacional júnior Marcos García, que ayudará en la portería al también internacional absoluto, Álvaro Pérez, en una pareja que podría repetirse la próxima campaña.EFE

fps/jpd

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