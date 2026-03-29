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Legado familiar y orgullo en tres generaciones de portadores en la Semana Santa logroñesa

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 29 mar (EFE).- Tres generaciones de portadores de una misma familia en la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de la Soledad de Logroño, abuelo, hijo y dos nietos, viven con “orgullo” la Semana Santa como seguidores de un legado familiar que les une en torno a una tradición compartida e impulsada por la fe.

Esta tradición familiar comenzó cuando Alfonso Ruiz (Logroño, 1944), el abuelo, se unió a esta cofradía en 2006 para ser portador, algo que ha inculcado a su hijo, Jorge Ruiz; y a sus nietos Paula y Gonzalo Tamaral Ruiz, según han relatado a EFE.

Alfonso Ruiz ha explicado que no heredó ser portador, sino que le llamó la atención al haber crecido en la emblemática calle Portales de Logroño, muy cerca de la concatedral de Santa María de la Redonda, sede canónica de la Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad.

“Siempre me ha gustado mucho la labor de esta cofradía, pero, antes, parecía que si no eras familiar de alguien, no entrabas en las cofradías o, por lo menos existía ese tabú”, ha precisado.

Sin embargo, en 2006 consiguió entrar como portador a través de un amigo que ya formaba parte de la cofradía, a la que sigue perteneciendo, pero desde 2020, en lugar de portar la imagen, se coloca detrás del paso para acompañarlo.

“Ahora voy acompañando el paso por detrás, ayudando al que dirige porque, igual, atrás no se oyen bien los datos que da” durante la procesión, ha apuntado.

Los pasos que porta esta Cofradía son los de la Virgen de la Dolorosa en el momento de encontrarse con su hijo, el Nazareno, que procesionará el próximo 1 de abril, Miércoles Santo; y la Virgen de la Soledad, que saldrá dos días después, el Viernes Santo.

“Para mí es un orgullo tener a mi hijo y a mis nietos siguiendo mis pasos, porque han visto todo lo que había en la cofradía y, realmente, es maravilloso estar con todos en Semana Santa, participando de algo que ya es familiar”, ha subrayado.

Por su parte, su hijo, Jorge Ruiz (Logroño, 1974) ha explicado que empezó a ser portador al año siguiente de que su padre lo dejase, en 2021, precisamente, para cumplir una promesa que le hizo a su progenitor cuando estuvo enfermo.

“Él estaba muy malo y yo le dije que, si salía de esa, me apuntaría a la cofradía y desde entonces soy cofrade y seguiré llevando a la Virgen mientras pueda”, ha relatado la segunda generación de portadores de esta familia, una tradición que es un "orgullo” mantener.

Ha achacado este legado familiar a la labor que ha realizado su padre para inculcarlo en las siguientes generaciones, entre ellas, sus sobrinos, Paula y Gonzalo Tamaral Ruiz, quienes también son portadores.

“Todo se lo debemos a mi padre e intentamos seguir los pasos que nos ha dejado”, ha indicado Jorge Ruiz, quien ha añadido que casi toda la familia contribuye a mantener esta tradición, tanto portando la imagen, como hacen él mismo y sus sobrinos en la actualidad, como de acompañantes y ayudando en lo que se pueda a la cofradía.

Gonzalo Tamaral Ruiz (Logroño, 2006), parte de la tercera generación de esta familia, ha narrado que comenzó como portador cuando cumplió 18 años, pero participa en la cofradía desde los 14 años porque, desde muy pequeño, su abuelo le enseñó la tarea que realizan y decidió “seguir sus pasos”.

Por su parte, Paula Tamaral Ruiz, nacida en la capital riojana en 2001, ha recordado que desde pequeña acudía a ver a su abuelo participar en las procesiones y ya entonces quiso ser portadora, aunque, primero, empezó acompañando en la banda tocando los tambores hasta que este año ha decidido dar el paso de portar la imagen.

Todo ello con la emoción y el orgullo de continuar con este legado y tradición en la familia Ruiz, que empezó hace dos décadas. EFE

sjf/alg

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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