Los anónimos de ‘MasterChef’ que pasaron a ser estrellas de realities e influencers: de concursantes de ‘Supervivientes’ a las polémicas Saray y Ofelia

Los concursantes más conocidos de 'MasterChef', en montaje de Infobae. (RTVE)

MasterChef ha funcionado como una catapulta mediática para algunos de sus aspirantes, que ahora dominan las redes sociales, dirigen imperios empresariales de millones de euros, protagonizan debates en la televisión nacional y generan controversias que ocupan portadas de prensa. Este fenómeno ha creado una nueva clase de personalidades televisivas cuyas trayectorias van desde el éxito empresarial hasta el escándalo público, pasando por participaciones en Supervivientes.

Lo que resulta particularmente notable es que el alcance de MasterChef va más allá del de un simple programa de cocina. El formato se ha convertido en un verdadero incubador de carreras multimedia donde los concursantes pueden evolucionar hacia múltiples direcciones: algunos se convierten en empresarios de éxito creando restaurantes y marcas de comida, otros se transforman en influencers de redes sociales con miles de seguidores, y no pocos deciden participar en otros programas de televisión.

El casting del programa actúa como filtro inicial que determina quiénes tendrán acceso a esta transformación. Esta rigurosa selección contribuye a que los participantes que logran entrar en el programa lleven ya consigo una cierta cualidad que los distingue: no son simplemente cocineros aficionados, sino individuos con personalidad suficiente, carisma y talento como para captar la atención de la productora, Shine Iberia.

Ofelia Hentschel y los impuestos

La trayectoria de Ofelia Hentschel ha sido más bien polémica, y no por su drama a la hora de rechazar cocinar carne de caballo por su vínculo con la especie. Fue una de las aspirantes a la novena edición de MasterChef, una participante que, por sí sola, probablemente hubiera tenido un destino similar al de innumerables otros exconcursantes: cierto reconocimiento en redes sociales, posiblemente algún proyecto relacionado con gastronomía y una lenta desaparición del foco mediático.

Sin embargo, a finales de febrero de 2026, Ofelia se encontraba en Dubai disfrutando de unos días de descanso por su cumpleaños cuando la ciudad fue golpeada por una serie de ataques y explosiones en el contexto del conflicto en Oriente Próximo. Aprovechó su tirón en redes para criticar a la embajada española y terminó dirigiéndose explícitamente contra el Gobierno, llegando incluso a cuestionar la pertinencia de pagar impuestos y siendo invitada a programas de televisión.

Ofelia en 'Y ahora Sonsoles'. (Atresmedia)

Saray Carrillo y su perdiz

El caso de Saray Carrillo ilustra cómo ciertos comportamientos dentro del programa en sí pueden cristalizar en una identidad pública controvertida que persiste años después. Saray Carrillo, presentada como una educadora social gitana y transexual, fue concursante de la octava edición de MasterChef España, pero su paso por el programa fue tan breve como memorable. Saray presentó a los jueces una perdiz completamente cruda y sin desplumar.

Seis años después de su participación, en marzo de 2026, Carrillo fue seleccionada como una de las concursantes de La Cárcel de los Gemelos, de los streamers conocidos como Zona Gemelos. El casting del programa había sido cuidadosamente diseñado para mezclar rostros conocidos de la televisión y de las redes sociales con un potencial polémico, por lo que Carrillo era perfecta.

Tiparraco, Héctor Morritos y Saray Carrillo concursantes de 'La cárcel de los gemelos'.

De ‘MasterChef’ a ‘Supervivientes’

Uno de los fenómenos que se observan es el éxodo de concursantes de MasterChef en Televisión Española a Telecinco con Supervivientes. En primer lugar, José Luis Losa pasó de ser un trabajador de Albacete a alcanzar notoriedad en MasterChef 4, donde llegó a la final como tercer clasificado.

José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017'. (Mediaset España)

Su popularidad le abrió las puertas de Supervivientes 2017, reality que ganó, consolidándose como figura televisiva. Sin embargo, su historia tuvo un desenlace trágico: tras la repentina muerte de su esposa, Losa fue encontrado sin vida en 2022, evidenciando que el éxito mediático no protege frente a crisis personales profundas y recordando el lado más humano y vulnerable detrás de la fama.

Carlos Alba se dio a conocer en MasterChef 7, destacando por su talento y personalidad, lo que le llevó a participar en Supervivientes 2021. Su paso por el reality fue breve debido a una lesión que lo obligó a abandonar. Lejos de frenarse, reinventó su carrera como influencer y “chef de celebridades”, acumulando gran presencia en redes, desarrollando proyectos propios y regresando años después a la segunda edición de Supervivientes All Stars.

Carlos Alba se enfrenta al espejo tras su salida de 'Supervivientes All Stars 2'. (Mediaset)

Samya Aghbalou saltó a la fama en MasterChef 12 con una personalidad polémica y provocadora que dividió a la audiencia, logrando avanzar pese a críticas sobre su nivel culinario. Su expulsión antes de la final, tras un incidente en cocina, reforzó su imagen controvertida. Precisamente ese perfil la llevó a ser elegida para Supervivientes 2025, donde su papel no se basó tanto en sus habilidades, sino en generar conflicto y espectáculo, por lo que fue la primera expulsada.

Samya Aghbalou, exconcursante de 'MasterChef' que empieza su aventura en 'Supervivientes 2025'. (Mediaset)

Miri Pérez-Cabrero, concursante destacada de MasterChef 5, supo aprovechar su paso por el programa para diversificar su carrera hacia la actuación, participando en series y películas, además de publicar un libro de recetas. Posteriormente compitió en Supervivientes 2024, donde resistió más de tres meses, y regresó con Carlos Alba al All Stars, logrando el tercer puesto.

Jessica Bueno, Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero, finalistas de 'Supervivientes: All Star'. (Mediaset España)

Los empresarios de ‘MasterChef’

Eso sí, los que más han triunfado son los empresarios e influencers. Aleix Puig pasó de ser pescadero a convertirse en uno de los casos de mayor éxito empresarial surgidos de MasterChef, tras ganar la séptima edición. Aunque inicialmente pensó en abrir un restaurante tradicional, optó por un enfoque innovador y fundó Vicio, una marca de hamburguesas gourmet enfocada en delivery que creció rápidamente hasta facturar millones.

Aleix Puig, CEO de Vicio. (Europa Press)

Alberto Gras dejó su carrera en marketing para participar en MasterChef 8, donde alcanzó las semifinales y ganó visibilidad pública. Tras el programa, canalizó esa exposición en la creación de Deleito, un proyecto de hamburguesas con un enfoque más elaborado dentro del street food, que le ha permitido construir una comunidad sólida en redes. Su trayectoria también ha estado marcada por la polémica, al revelar años después detalles internos del programa.

Alberto Gras, CEO de Deleito. (Instagram)

Jorge Brazález, ganador de MasterChef 5, que a su vez tuvo una relación con la mencionada Miri Pérez-Cabrero, también utilizó su premio como impulso para emprender en restauración, abriendo locales como Roto y Filin en Ibiza, frecuentados por celebridades.

Jorge Brazález en los Premios Ídolo. (Europa Press)

Paralelamente, ha desarrollado una carrera como influencer, modelo y colaborador televisivo, ampliando su presencia más allá de la cocina.