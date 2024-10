Rubi: "El Burgos es un equipo que está trabajando de 'diez'"

Almería, 4 oct (EFE).- El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, destacó este viernes, en la víspera de recibir al Burgos en la octava jornada de LaLiga Hypermotion, que el conjunto castellano-leonés "es un equipo que está trabajando de 'diez'".

Rubi, en su comparecencia de prensa, aseguró que el Burgos "va primero en coliderato. Está totalmente asentado en una categoría y es un equipo muy serio, muy compacto, que domina muy bien lo que es el juego directo, el contraataque, el balón parado y siempre está ordenado"

"Ahora lo que me ocupa es ganar al Burgos y a partir de ahí empezar a generar otro escenario, pero somos nosotros los que tenemos que arrastrar a nuestra afición", apuntó el técnico barcelonés en alusión a los puestos de descenso que ocupa el conjunto andaluz.

Afirmó del Almería que lo importante es "una continuidad de resultados". "Si tú no vas teniendo porterías a cero o a uno es que no eres un buen equipo defensivamente, que es en la fase que se está ahora" y añadió que están "obligados a tener es un equilibrio que ahora no hay", añadió.

"Veo en mi equipo que nos cuesta mucho la continuidad, que podemos tener fases que hacemos las cosas y de repente se dejan de hacer. Ese es un poco lo que a mí me ha tenido más preocupado en el último tiempo", relató.

Sobre la ausencia por lesión del centrocampista argentino Lucas Robertone, dijo que "será un fichaje, porque va a volver con una energía escandalosa, con unas ganas de ayudar y sin ningún problema físico, lo que va a ser un buen fichaje para la segunda vuelta o final de la primera vuelta".

Del sustituto del argentino señaló que no tiene "un jugador parecido", y argumentó que "en la faceta defensiva, él, cuando tenía ese nervio, era un jugador que recuperaba muchos balones. Hay que sacar futbolistas en esa faceta, sin parecerse a Robertone". EFE

