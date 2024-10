Parralo: "No he tenido ningún ultimátum; estoy preparado para lo bueno y lo malo"

Ferrol, 4 oct (EFE).- El entrenador del Racing de Ferrol, Cristóbal Parralo, afirmó este viernes que no ha tenido "ningún ultimátum" por parte del club ante la ausencia de victorias en las siete primeras citas ligueras y señaló que entenderá "cualquier situación" derivada porque está "preparado para lo bueno y lo malo".

En rueda de prensa, declaró que si "no hay convencimiento es imposible" que el conjunto verde enderece el rumbo y admitió que cuando "no salen las cosas estás decepcionado por no poder hacer que el equipo funcione mejor", pero apeló a "seguir trabajando".

"Estoy plenamente centrado en el partido, no pienso en otra cosa", manifestó ante el duelo de este sábado frente al Elche, de la octava jornada del campeonato y que comenzará a las 14:00 horas en el estadio de A Malata.

Parralo confirmó que mantiene las bajas por lesión de Aitor Buñuel, Erick Cabaco y Brais Martínez, y reconoció que es "lógico que se esté cuestionado cuando no se consiguen resultados".

Aseguró que el equipo quiere "revertir la situación" y que es preciso "intentar ganar lo antes posible".

Un triunfo aportará "confianza y credibilidad" y permitirá que el "futbolista se sienta mucho más cómodo", destacó .

El técnico reconoció que con "esta situación después de siete jornadas el estado anímico no es el mejor", pero instó a no hacer cada uno "la guerra por su cuenta".

"Soy el responsable, no voy a parar de creer en que esto es reversible", manifestó Cristóbal Parralo. "Los demás pueden opinar lo que quieran; no me gusta leer, no quiero que distorsione mi manera de pensar", subrayó.

La "responsabilidad es de todos, principalmente mía", afirmó, y agregó que el Racing de Ferrol necesita dar este sábado "un golpe encima de la mesa" y poder "demostrar" que tiene una "buena plantilla".

