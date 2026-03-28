Victoria de Jorge Martín en la carrera 'sprint'

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha logrado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, disputado en el Circuito de Las Américas (COTA), por delante del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) y del español Pedro Acosta (KTM RC 16). EFE
Últimas Noticias
La Cibeles, la Sagrada Familia y la Torre del Oro apagan sus luces en la Hora del Planeta
Los amigos de Cazorla y Esteban cierran el centenario del Real Oviedo
100-81. El UCAM Murcia tritura al Surne Bilbao desde el triple y afianza la tercera plaza
Temas del día de EFE España del domingo 29 de marzo de 2026
Domingo, 29 de marzo de 2026
MÁS NOTICIAS