Victoria de Jorge Martín en la carrera 'sprint'

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha logrado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, disputado en el Circuito de Las Américas (COTA), por delante del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) y del español Pedro Acosta (KTM RC 16). EFE

Compartir nota: