Los amigos de Cazorla y Esteban cierran el centenario del Real Oviedo

Oviedo, 28 mar (EFE).- El Real Oviedo cerró los actos de su centenario con el partido entre amigos de Santi Cazorla y Esteban, que dejó una gran actuación de Joaquín Sánchez, Piatti y Diego Cervero, ante miles de aficionados en el estadio Carlos Tartiere.

Más de 20 futbolistas con un currículum considerable en el fútbol español se dieron cita sobre el césped del Carlos Tartiere para poner el broche al centenario del Real Oviedo, y para darles la bienvenida y honrar la historia azul, la afición oviedista sacó un tifo que cubrió todo el Fondo Norte del estadio en el que se recordaba a Santi Cazorla, Cervero, Esteban, Carlos, Herrerita y Lángara.

El equipo de Santi Cazorla comenzó con un once formado por Unanua; Javi Venta, Abrante, Marchena, Monreal; Santi Cazorla, Marcos Senna; Joaquín, Héctor Font, Adrián López; Julio Baptista; por su parte, el equipo de Esteban formó con el propio Esteban; David Fernández, Javi Navarro, Danjou, Otero; Dani García Lara, Paulo Bento, Soriano, Amavisca; Catanha y Charles.

Ante poco más de 8.000 espectadores, durante el primer tiempo se vieron cinco goles y el resultado al descanso era de 3-2 para los amigos de Santi Cazorla gracias a los goles de Joaquín y de Cervero, este en dos ocasiones y ambos a centro de Joaquín; en el equipo de Esteban los autores de los goles fueron Piatti desde la frontal y el propio Esteban de penalti.

Uno de los momentos más especiales fue ver a Enzo Cazorla, canterano del Real Oviedo y jugador del juvenil B del club carbayón, compartir terreno de juego con su padre, la leyenda Santi Cazorla; Enzo, de 16 años, protagonizó alguna carrera por banda izquierda y levantó los aplausos de la grada del Tartiere.

Ya en el segundo tiempo, Marchena marcó para los amigos de Cazorla y Catanha lo hizo para los amigos de Esteban, siendo 4-3 el resultado final del partido; tras un juego de luces al finalizar el encuentro y el himno del Real Oviedo, la fiesta siguió en el aparcamiento exterior del Tartiere, con la afición azul celebrando el final de la semana del centenario del club carbayón. EFE

Pfg/lj/apa