Espana agencias

Los amigos de Cazorla y Esteban cierran el centenario del Real Oviedo

Guardar

Oviedo, 28 mar (EFE).- El Real Oviedo cerró los actos de su centenario con el partido entre amigos de Santi Cazorla y Esteban, que dejó una gran actuación de Joaquín Sánchez, Piatti y Diego Cervero, ante miles de aficionados en el estadio Carlos Tartiere.

Más de 20 futbolistas con un currículum considerable en el fútbol español se dieron cita sobre el césped del Carlos Tartiere para poner el broche al centenario del Real Oviedo, y para darles la bienvenida y honrar la historia azul, la afición oviedista sacó un tifo que cubrió todo el Fondo Norte del estadio en el que se recordaba a Santi Cazorla, Cervero, Esteban, Carlos, Herrerita y Lángara.

El equipo de Santi Cazorla comenzó con un once formado por Unanua; Javi Venta, Abrante, Marchena, Monreal; Santi Cazorla, Marcos Senna; Joaquín, Héctor Font, Adrián López; Julio Baptista; por su parte, el equipo de Esteban formó con el propio Esteban; David Fernández, Javi Navarro, Danjou, Otero; Dani García Lara, Paulo Bento, Soriano, Amavisca; Catanha y Charles.

Ante poco más de 8.000 espectadores, durante el primer tiempo se vieron cinco goles y el resultado al descanso era de 3-2 para los amigos de Santi Cazorla gracias a los goles de Joaquín y de Cervero, este en dos ocasiones y ambos a centro de Joaquín; en el equipo de Esteban los autores de los goles fueron Piatti desde la frontal y el propio Esteban de penalti.

Uno de los momentos más especiales fue ver a Enzo Cazorla, canterano del Real Oviedo y jugador del juvenil B del club carbayón, compartir terreno de juego con su padre, la leyenda Santi Cazorla; Enzo, de 16 años, protagonizó alguna carrera por banda izquierda y levantó los aplausos de la grada del Tartiere.

Ya en el segundo tiempo, Marchena marcó para los amigos de Cazorla y Catanha lo hizo para los amigos de Esteban, siendo 4-3 el resultado final del partido; tras un juego de luces al finalizar el encuentro y el himno del Real Oviedo, la fiesta siguió en el aparcamiento exterior del Tartiere, con la afición azul celebrando el final de la semana del centenario del club carbayón. EFE

Pfg/lj/apa

Últimas Noticias

La Cibeles, la Sagrada Familia y la Torre del Oro apagan sus luces en la Hora del Planeta

Infobae

Victoria de Jorge Martín en la carrera 'sprint'

Infobae

100-81. El UCAM Murcia tritura al Surne Bilbao desde el triple y afianza la tercera plaza

Infobae

Temas del día de EFE España del domingo 29 de marzo de 2026

Infobae

Domingo, 29 de marzo de 2026

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

La policía francesa frustra un “ataque terrorista” con una bomba casera frente a una sucursal de Bank of America en París

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

ECONOMÍA

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

Funcionarios en Madrid, pero con distintos horarios: los empleados de la Comunidad de Madrid trabajarán 2,5 horas más a la semana que los de la Administración General

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”