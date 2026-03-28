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Jorge Martín gana el esprint que dominó Bagnaia y es nuevo líder del Mundial de MotoGP

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) es el nuevo líder del Mundial de MotoGP tras ganar este sábado la carrera esprint del Gran Premio de los Estados Unidos, disputada en el Circuito de Las Américas (COTA) en Austin y que dominó desde la primera hasta la última vuelta el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Martín, nuevo líder de la competición por sólo un punto de ventaja sobre su compañero Marco Bezzecchi, supo esperar el momento oportuno en la última vuelta para meter con decisión la moto a Bagnaia, que intentó aguantar el primer puesto, pero no pudo doblegar al campeón del mundo de MotoGP en 2024.

En el caso de Pedro Acosta, tercero, al término de la carrera fue avisado de que su actuación estaba siendo investigada por no cumplir con el porcentaje de presión de neumáticos durante la carrera, lo que podría suponer una penalización de ocho segundos que relegaría a la novena posición.

El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), autor de la 'pole position', y el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que salía sexto, protagonizaron un percance en la primera vuelta, fruto de un error de precipitación del nueve veces campeón del mundo, que acabó con ambos fuera de carrera en la curva 12.

Salvo en el caso de Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que optó por neumáticos intermedios tanto en la rueda delantera como en la trasera, el resto de la parrilla de MotoGP montó el intermedio delante y el blando detrás, sólo faltaba saber si el piloto madrileño habría acertado con esa decisión y por el triunfo conseguido se podría decir que así fue.

Fabio di Giannantonio no pudo aprovechar su 'pole position' pues al llegar a la primera curva del trazado se vio superado por 'Pecco' Bagnaia y el español Pedro Acosta (KTM RC 16), en tanto que Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) recuperaba dos posiciones, pero pronto perdía una con 'Diggia'.

Antes de cumplirse la primera vuelta ambos se vieron envueltos en un percance que les hizo rodar por los suelos en la curva 12, en donde Marc Márquez intentó superar por el interior al italiano y se tuvo que ir largo para no caer, lo que al final no pudo evitar y Fabio di Giannantonio tampoco pudo esquivarlo.

Fuera de carrera el autor de la 'pole position' y el nueve veces campeón del mundo, el italiano 'Pecco' Bagnaia se mantuvo firme en cabeza de carrera, pegando un tirón al que inicialmente sólo respondió el español Acosta, con Joan Mir (Honda RC 213 V) algo más atrás, por delante de los dos pilotos oficiales de Aprilia, Jorge Martín y Marco Bezzecchi

En la tercera de las diez vueltas a las que estaba prevista la carrera 'sprint' de MotoGP, 'Pecco' Bagnaia contaba con nueve décimas de segundo de ventaja sobre Acosta y Mir, que ya estaba pegado al piloto de KTM, aunque por detrás de ellos iban una larga lista de rivales.

Y fue Jorge Martín el primero en 'atacar' a Joan Mir, que no pudo defender la posición, aunque aguantó tras el rebufo de la Aprilia RS-GP de Martín, que en la siguiente vuelta adelantó por velocidad Pedro Acosta para comenzar la 'caza' de un Bagnaia que contaba con 1.2 segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

Jorge Martín rodaba por entonces dos décimas de segundo más rápido que Bagnaia, lo que le podría permitir alcanzarlo antes de la conclusión de la carrera y esa era la gran incógnita de la carrera.

Pero la reacción de 'Pecco' Bagnaia no se hizo esperar y en el siguiente giro aguantó el 'tirón' de Jorge Martín y con ello las distancias respecto a sus rivales.

Quien no pudo aguantar fue el propio Martín, que vio como su compañero Bezzecchi le alcanzaba y superaba, pero a tres vueltas para el final el italiano cometió un error y se fue por los suelos, dejando el camino libre hacia el podio a su compañero de equipo, mientras que Joan Mir se iba por los suelos en la curva uno.

Martín consiguió ponerse tras el rebufo de la moto de 'Pecco' Bagnaia al recortar medio segundo en la penúltima vuelta, y en la última, en un arriesgado adelantamiento en el que ambos se llegaron a tocar le consiguió batir para cerrar todos los huecos hasta ver la bandera de cuadros por delante del italiano, con Acosta en el tercer peldaño del podio.

De esta manera Jorge Martín ha logrado su primera victoria de la temporada, después de dejar atrás una larga lesión.

La cuarta posición fue para Enea Bastianini (KTM RC 16), por delante de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Luca Marini (Honda RC 213 V), Ai Ogura (Aprilia RS-GP), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Johann Zarco (Honda RC 213 V) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) cerrando las diez primeras posiciones. EFE

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