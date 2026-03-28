Ponsarnau: "Hemos cometido errores y los ha aprovechado con un gran acierto"

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, admitió que una de las claves de la derrota encajada en la pista del UCAM Murcia (100-81) fue que sus jugadores cometieron "pequeños errores" que su rival aprovechó "con un gran acierto".

"Hemos empezado muy bien, con confianza y jugando bien, pero ha habido jugadores que no estaban entrando en el partido. Ellos han tenido un gran acierto, pero con mucho mérito porque no eran tiros tan liberados. Han acertado en muchas cosas del partido", admitió el técnico el conjunto vasco.

Ponsarnau añadió que "después de la tangana" que derivó en la descalificación de Martin Krampelj su equipo ha "perdido el sentido del partido" mientras que el UCAM Murcia "estaba ya con muchísima confianza".

"Nosotros llegamos tarde a donde teníamos que llegar por mérito de ellos porque nos hacía llegar tarde. Han hecho un muy buen partido", reconoció el técnico catalán. EFE

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