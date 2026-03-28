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La Cibeles, la Sagrada Familia y la Torre del Oro apagan sus luces en la Hora del Planeta

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Madrid, 28 mar (EFE).- Lugares y edificios emblemáticos de toda España como la Cibeles en Madrid, la Sagrada Familia en Barcelona y la Torre del Oro en Sevilla apagaron este sábado sus luces durante una hora para marcar la Hora del Planeta, el mayor movimiento global en defensa de la naturaleza, que cumple hoy 20 años.

De acuerdo con la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), impulsora hace dos décadas de la iniciativa, "millones de personas en más de 190 países y territorios de todas las latitudes" se unirán al acto, celebrado anualmente el último sábado del mes de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas.

Dentro del territorio español, según detalla la web de WWF, se unen al movimiento verde edificios reconocibles de todos los puntos del país.

Dentro de la Comunidad de Madrid, han apagado sus luces el Palacio Real y el Panteón de España, la sede del Senado, el Real Jardín Botánico, el Instituto Cervantes, las fuentes de Cibeles y de Neptuno y la Puerta de Alcalá, entre otros.

También se han quedado a oscuras durante ese tramo el Puente de Triana y la Torre del Oro, en Sevilla, o la Sagrada Familia y el Castell de Montjuic, en Barcelona.

Este movimiento surgió en Sídney (Australia) como "gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático" con "un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora".

La organización sostiene que lo que empezó siendo entonces algo simbólico se ha convertido en "el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes".

En esta vigésima edición, WWF alude a los "innegables" impactos del cambio climático, especialmente en países como España aunque subraya que "la acción colectiva impulsa acuerdos, acelera la energía limpia, protege ecosistemas y recupera especies".

Ese año, además, el movimiento por la defensa de la naturaleza llega en un marco de escalada del precio del combustible fósil provocado por la guerra en Irán. EFE

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