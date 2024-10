El Gobierno velará por un "equilibrio" entre la seguridad policial y el derecho a manifestarse respecto a la Ley Mordaza

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que el Gobierno "velará" por un "equilibrio pertinente" entre mantener la seguridad policial y el derecho a manifestarse y los derechos humanos, con respecto a la modificación de la 'Ley Mordaza'. "Todos los ministerios tendrán también su voz, sus aportaciones, también el Ministerio del Interior y le puedo asegurar que se velará siempre por el equilibrio pertinente entre mantener la seguridad y también el derecho a manifestación y los derechos humanos", ha declarado el ministro, ante las críticas de algunos sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad que sostienen que se quedan un poco indefensos con algunos cambios de esta iniciativa. Preguntado por qué el Gobierno ha alcanzado ahora un acuerdo con EH Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', y no salió adelante en la anterior legislatura en coalición con Unidas Podemos, Torres ha contestado en una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, que pusieron "toda la voluntad para ello" pero que finalmente no se logró. Ha explicado que "todo momento es bueno" si lo que se persigue es mejorar leyes que fueron "impulsadas y aprobadas" por gobiernos del PP y que el objetivo es la "defensa clara" de los derechos humanos, entre ellos el de manifestación. Ha abogado por que los grupos políticos se adhieran a la reactivación de esta propuesta que "ya quisieron sacar antes". Cabe recordar que el Gobierno ha pactado con Bildu el fin de las pelotas de goma y acabar con las devoluciones en caliente en seis meses, además de poner fin a la "discrecionalidad" en la imposición de multas por desobediencia o falta de respeto a la autoridad. "EL PP NO ACEPTA SER OPOSICIÓN" Cuestionado si este pacto con EH Bildu es una forma de buscar cohesión entre la mayoría de la investidura en un momento en el que otros partidos políticos la ponen en duda, Torres ha expresado que hay quien la ha puesto en duda "desde el minuto cero" y no ha aceptado "ir a la oposición" aun ganando las elecciones. "Yo gané las elecciones en Canarias, mi grupo político ahí estamos en la oposición porque hubo otra mayoría, lo hemos aceptado democráticamente", ha incidido, sobre las últimas elecciones autonómicas, en las que un pacto de Coalición Canaria y el PP le desbancó del ejecutivo autonómico. Torres ha afirmado que "eso no ha ocurrido con Feijóo ni con el Partido Popular", que "han estado permanentemente a ver si tumban al Gobierno y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir", ha sentenciado el ministro, concluyendo que espera que el PP "empiece a hacer propuestas propositivas" para sacar leyes.

