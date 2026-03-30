Controlado el incendio en Sierra Espuña (Murcia) tras afectar a 436 hectáreas

Murcia, 30 mar (EFE).- El incendio forestal en el Llano de las Cabras, en Sierra Espuña (Murcia), que ha afectado a 436 hectáreas, ha sido declarado oficialmente controlado a las 10:38 horas por el director de la extinción, según informa el 112 Región de Murcia y el presidente autonómico, Fernando López Miras.
Durante la noche, la UME revisó los 17 kilómetros del perímetro con un dron, sin detectar frentes activos ni puntos calientes. Solo se registraron dos reproducciones dentro de la zona quemada, rápidamente controladas por brigadas forestales.
El operativo permanece sobre el terreno para consolidar la zona y evitar posibles rebrotes. EFE
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