El viaje en tren más largo del mundo: una travesía de 18.000 kilómetros de Portugal a Singapur sin tomar un solo avión

El Tren de Flåm, en Noruega (Adobe Stock).

Viajar en tren siempre ha sido mucho más que un simple desplazamiento entre ciudades. Es dejarse llevar por el ritmo del paisaje, apreciar una cena frente a los ventanales y entregarse a una experiencia que combina romanticismo y practicidad. Desde la nostalgia del Orient Express hasta los modernos AVE, el tren ha sabido fascinar a quienes buscan algo más que llegar al destino. Entre los trayectos más destacados se encuentran aquellos que atraviesan paisajes naturales impresionantes, como el Tren Amarillo, que cruza los Pirineos Orientales, o el Bernina Express, que recorre los Alpes suizos.

Sin embargo, para los amantes de las travesías largas y los retos, existe un itinerario que supera todos los límites conocidos: un recorrido de más de 18.000 kilómetros que une el Algarve portugués con Singapur, cruzando Europa y Asia sin necesidad de tomar un solo avión. Esta ruta, considerada el viaje en tren más largo del mundo, ofrece una manera única de conectar dos continentes y trece países en apenas 21 días.

No es una aventura sencilla: requiere una minuciosa planificación, flexibilidad y una buena dosis de espíritu viajero. Pero quienes se embarcan en esta odisea sobre raíles descubren no solo la diversidad de paisajes y culturas, sino también la satisfacción de avanzar lentamente, al ritmo del tren, hacia el sureste asiático.

Del Algarve a Singapur

El trayecto arranca en Lagos, en la costa sur de Portugal. Desde aquí, el viajero se dirige hacia Lisboa y, tras cruzar la capital portuguesa, se integra en la extensa red ferroviaria europea. El tren avanza por tierras españolas, serpenteando hacia el este a través de ciudades como Madrid y Barcelona, para luego adentrarse en Francia, Alemania y otros países del centro del continente. En este primer tramo, se alternan trenes de alta velocidad y líneas regionales, permitiendo disfrutar tanto de grandes urbes como de paisajes rurales.

El Pont de Gliscard, en el Tren Amarillo, en los Pirineos Orientales, Francia (Shutterstock).

Aunque el verdadero eje del viaje es el ferrocarril Transiberiano, una de las rutas ferroviarias más legendarias del planeta. Desde Moscú hasta Vladivostok, el tren recorre más de 9.000 kilómetros, atravesando varios husos horarios y escenarios tan dispares como densos bosques, lagos helados y vastas estepas siberianas. Este tramo, que por sí solo puede llevar varios días ininterrumpidos a bordo, es una prueba de paciencia y resistencia, pero también una oportunidad para conocer a viajeros de todo el mundo y sumergirse en la vida a bordo del tren. Paradas en ciudades intermedias, mercados locales y la posibilidad de bajar para estirar las piernas enriquecen la experiencia.

Al dejar atrás Vladivostok, la ruta continúa hacia el sur, cruzando Mongolia y alcanzando China. Las conexiones ferroviarias permiten viajar desde Pekín hasta el sur del país, donde los trenes modernos enlazan con ciudades como Kunming. Una de las conexiones más fascinantes es la que une Kunming con Vientián, la capital de Laos, abriendo la puerta al sudeste asiático. A partir de aquí, el recorrido sigue por Tailandia, donde es posible llegar en tren hasta Bangkok, y luego por Malasia, con paradas en lugares como Kuala Lumpur, hasta alcanzar el destino final: Singapur. Cabe mencionar que, en ciertos tramos, como entre Vietnam y Camboya, es necesario recurrir a autobuses u otros medios, ya que la red ferroviaria no cubre todas las fronteras de forma directa.

¿Es posible hacerlo en 21 días?

En teoría, el viaje puede completarse en tres semanas si se planifican cuidadosamente las conexiones y se minimizan los tiempos de espera. Sin embargo, la realidad suele ser más flexible: la tentación de detenerse en alguna ciudad, disfrutar de una excursión o simplemente descansar, lleva a muchos a alargar la travesía durante semanas o meses.

El éxito del viaje depende de varios factores: la puntualidad de los trenes, la disponibilidad de billetes en cada tramo y, sobre todo, la situación política y administrativa de los países atravesados. El paso por Rusia, por ejemplo, está condicionado por las regulaciones internacionales y requiere visados específicos, al igual que otros países de la ruta. La planificación previa y la consulta de las condiciones vigentes en cada frontera son esenciales para evitar contratiempos.

Estos son algunos de los trenes más espectaculares

Una experiencia irrepetible: consejos y consideraciones

El viaje en tren del Algarve a Singapur no es rápido ni sencillo, pero sí es una de las aventuras más completas que existen para los apasionados de los viajes por tierra. Además de la logística y los visados, conviene tener en cuenta la necesidad de reservar con antelación, informarse sobre las conexiones actualizadas y llevar consigo algo de paciencia y espíritu flexible.

A cambio, la recompensa es inmensa: ver cómo cambian los paisajes, escuchar docenas de idiomas distintos, probar cocinas locales y comprender la magnitud del continente euroasiático en toda su diversidad. Un recorrido que se convierte, más que en un traslado, en una auténtica travesía vital donde cada kilómetro suma experiencias, recuerdos y nuevas historias.