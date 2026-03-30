Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

El ministro de Defensa, José Bono (dcha), junto al embajador de España en Estados Unidos, Carlos Westendorp (izq) en un encuentro con el Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld, en mayo de 2005. (Helene C. Stikkel/Wikimedia Commons)

El exministro socialista Carlos Westendorp y Cabeza ha fallecido a los 89 años, según ha informado El País. El diplomático español deja tras de sí una trayectoria diplomática y política vinculada estrechamente al europeísmo. Su carrera incluyó hitos como la supervisión de los acuerdos de paz en Bosnia y Herzegovina y su aportación al proceso de integración de España en Europa.

Nacido en Madrid en 1937, en medio de la Guerra Civil, fue nieto de un banquero neerlandés asentado en Málaga a finales del siglo XIX. Westendorp se licenció en Derecho y entró poco después en la carrera diplomática, siendo destinado como cónsul adjunto en Sao Paulo en 1966.

Westendorp pasó por distintos ministerios técnicos hasta 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, cuando fue enviado como Consejero de Asuntos Económicos a La Haya dentro de la estrategia de los primeros gobiernos españoles para mantener una política activa en la entonces Comunidad Económica Europea. (CEE). Posteriormente, fue designado secretario de Estado para las Comunidades Europeas y, más adelante, ministro de Asuntos Exteriores.

Un “servidor público ejemplar”

El que fuera ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, Carlos Westendorp, embajador en Washington y también ante la ONU, ha fallecido este lunes. (EFE)

El diplomático español fue designado en 1997 como Alto Representante de la Comunidad Internacional para Bosnia y enfrentó el desafío de mediar entre las comunidades musulmana, croata y serbia tras la guerra en la antigua Yugoslavia. Durante su gestión, tomó medidas urgentes como la aprobación de la ley de Ciudadanía bosnia, la Ley de Aduanas y la instauración de una Comisión independiente para definir símbolos nacionales como la bandera, el escudo y las matrículas de vehículos.

Además de su papel en los Balcanes, Westendorp participó en el equipo negociador para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) y, una vez consumada la adhesión el 12 de junio de 1985, asumió el cargo de embajador permanente ante la institución europea. En 1995, ocupó brevemente la posición de ministro de Asuntos Exteriores tras reemplazar a Javier Solana cuando este fue designado como presidente de la OTAN. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajó en 1997 y 1998 en el gabinete de Westendorp, cuando este ejercía como Alto Representante de la ONU para Bosnia-Herzegovina tras los Acuerdos de paz de Dayton.

Posteriormente, fue eurodiputado socialista de 1999 a 2003 y ocupó un escaño en la Asamblea de Madrid en 2003. Al año siguiente, reinició su labor diplomática como embajador de España en Washington, función que desempeñó durante cuatro años. Finalizada su carrera en la diplomacia, encabezó como secretario general el Club de Madrid, entidad que agrupa a exjefes de Estado y de Gobierno de países democráticos y que promueve el liderazgo democrático a escala internacional.

Las reacciones al fallecimiento del político socialista no han tardado en llegar. Según ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Westendorp fue una “figura clave de la política exterior y servidor público ejemplar”. El ministro ha destacado el compromiso de Westendorp con Europa, el diálogo y la paz. “Representa los mejores valores de nuestra diplomacia. Mi pésame a sus seres queridos”, ha añadido Albares.

Su antecesora, la exministra Arancha González Laya, también ha lamentado la muerte del socialista. “Nos ha dejado Carlos Westendorp, exministro de Asuntos Exteriores de España, comprometido con la Unión Europea, con el diálogo y la búsqueda de entendimientos incluso en los contextos más complejos. Que la tierra te sea leve, Carlos”, ha expresado en redes sociales.