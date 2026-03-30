Semana Santa en Sevilla: estos son los recorridos de las procesiones de las nueve hermandades que salen el Lunes Santo

Imágenes de las procesiones que salen el Domingo de Ramos en Sevilla, a 29 de marzo del 2026. (Joaquín Corchero / Europa Press)

Este Lunes Santo, las calles de Sevilla acogen a los pasos, a los costaleros y a los nazarenos de nueve cofradías: Cautivo y Rescatado, Redención -Rocío, Santa Genoveva, San Gonzalo, Santa Marta, Vera+Cruz, Las Penas, Las Aguas y El Museo.

Desde esta mañana y hasta la madrugada, los vecinos de la capital hispalense y los turistas, que se han desplazado hasta la ciudad para vivir la Semana Santa, podrán ver cómo avanzan a hombros las figuras. Estos son los recorridos:

Cautivo y Rescatado

La Hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra. Sra. del Rosario Doloroso lleva dos pasos y sale de parroquia de San Ignacio de Loyola.

El recorrido es: calle Señora del Rosario, avda. de Pedro Romero, Doctor Laffón Soto, avda. de la Soleá, Sinaí, Hernando del Pulgar, Luis Montoto, Puerta de Carmona, calle San Esteban, plaza de Pilatos, Águilas, calle Alfalfa, Jesús de las Tres Caídas, Cuesta del Rosario, Villegas, Álvarez Quintero, Entrecárceles, Francisco Bruna, plaza de San Francisco, Granada, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, plaza de San Pedro, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, plaza Ponce de León, Padre Jerónimo de Córdoba, Puñonrostro, Valle, Mateos, María Auxiliadora, José Laguillo, Pérez Hervás, Venecia, Antonio Filpo Rojas, Samaniego, puente sobre la vía del tren, avda. de Kansas City, avda. El Greco, avda. de la Soleá, Doctor Laffón Soto, avda. de Pedro Romero y calle Señora del Rosario.

Redención -Rocío

La Hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús de la Redención en el Beso de Judas y María Sma. del Rocío porta dos pasos que salen de la Iglesia de Santiago.

Su itinerario es el siguiente: plaza de Jesús de la Redención, Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Villegas, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, plaza de San Leandro, Cardenal Cervantes, Santiago y plaza de Jesús de la Redención.

La Semana Santa en España, ¿fieles a la tradición o a las vacaciones?: “Sé que se conmemora algo de la religión, pero no tengo ni idea”.

Santa Genoveva

La Hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús Cautivo en el abandono de sus Discípulos y Ntra. Sra. de las Mercedes con dos pasos sale de la parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes y Santa Genoveva.

Su recorrido es: Romero de Torres, Almirante Topete, calle Nuestra Señora de las Mercedes, Felipe II, Diego de la Barrera, Porvenir, Río de la Plata, Brasil, parque de María Luisa (glorieta de Covadonga, avda. de Covadonga y avda. de Isabel la Católica [calzada este]), glorieta San Diego, Palos de la Frontera, avda. de Roma, plaza Puerta de Jerez, avda. de La Constitución, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Joaquín Guichot, Barcelona, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O’Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lados Casa de la Provincia y muralla del Alcázar), Miguel Mañara, plaza de La Contratación, San Gregorio, plaza Puerta de Jerez, San Fernando, cancela principal del Rectorado, lonja de la Universidad, cancela puerta antigua Facultad de Derecho, avda. El Cid, glorieta San Diego, parque de María Luisa (avda. de Isabel la Católica [calzada este], avda. de Covadonga, glorieta de Covadonga y avda. de Don Pelayo), Felipe II, Bogotá, Pedro Salinas, avda. Ramón Carande, Pedro Salinas, Coullaut Valera, avda. de Los Teatinos y Romero de Torres.

Santa Marta

La Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Caridad en su traslado al Sepulcro, Ntra. Sra. de las Penas y Santa Marta sale con un paso de la parroquia de San Andrés.

Su recorrido es: calle San Andrés, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, plaza Fernando de Herrera, Daoiz y calle San Andrés.

San Gonzalo

La Hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús en su Soberano Poder ante Caifás y Ntra. Sra. de la Salud con dos pasos empieza su recorrido desde la parroquia de San Gonzalo.

El itineraio es el siguente: plaza de San Gonzalo, Bienvenido Puelles Oliver, Dolores León, avda. de Coria, San Jacinto, plaza del Altozano, puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, San Pablo, plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O’Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo, Joaquín Romero Murube, Santo Tomás, Santander, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, puente de Isabel II, plaza del Altozano, San Jacinto, avda. de Coria, calle Nuestra Señora de la Salud y plaza de San Gonzalo.

Vera+Cruz

La Hermandad de la Santísima Vera+Cruz, Sangre de Ntro. Señor Jesucristo y Tristezas de María Santísima sale de la capilla del Dulce Nombre de Jesús con dos pasos.

Su recorrido es el siguiente: calle Jesús de la Vera-Cruz, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, plaza de La Concordia, plaza del Duque de la Victoria (lado este) CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Placentines, Francos, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesús del Gran Poder, Las Cortes, plaza de La Concordia, plaza de la Gavidia, Baños y calle Jesús de la Vera-Cruz.

Las Penas

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Sma de los Dolores con dos pasos sale desde la Parroquia de San Vicente.

El recorrido es el siguiente: Cardenal Cisneros, San Vicente, Alfonso XII, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Placentines, Francos, Villegas, plaza del Salvador, Sagasta, Jovellanos, Tetuán, Velázquez, O´Donnell, Campana, plaza del Duque de la Victoria, Alfonso XII, Santa Vicenta María, Virgen de los Buenos Libros y Cardenal Cisneros.

Las Aguas

Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas, Ntra. Madre y Sra. del Mayor Dolor y María Sma. de Guadalupe empieza su recorrido con dos pasos desde la capilla de Nuestra Señora del Rosario (calle Dos de Mayo).

Su itinerario es: Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, San Pablo, plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O’Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lados Casa de la Provincia y muralla del Alcázar), Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, plaza Ministro Indalecio Prieto, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo y Dos de Mayo.

El Museo

La Hermandad Sacramental de la Sagrada Expiración de Ntro. Señor Jesucristo y María Sma. de las Aguas sale con dos pasos desde la capilla del Museo.

Su recorrido es: plaza del Museo (la rodea completamente), Alfonso XII, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, García de Vinuesa, Puerta del Arenal, Castelar, plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Miguel de Carvajal y plaza del Museo (lado oeste).