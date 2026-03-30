Espana agencias

Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

El responsable de bomberos forestales de Alzira declaró ante la magistrada que investiga la gestión de la catástrofe que a las 12.45 ya no era posible controlar el caudal del río, cuya crecida sorprendió por su magnitud

Guardar
Imagen F7PK2PBJ2BCQNOFTZI754XCUDI

Un camión quedó sumergido en el cauce del Riu Sec en las cercanías de Carlet y el conductor no se encontraba en el lugar, según informó el jefe de la unidad de bomberos forestales de Alzira en su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la catástrofe provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024. El testigo relató que este suceso ocurrió a las 13:45 horas, momento en que lo comunicó a Coordinación y al Consorcio, describiendo además que el nivel del agua ya había sobrepasado los puntos de referencia en el puente y la inundación llegaba desde Carlet hasta Benimodo. La comparecencia forma parte de la instrucción en la que se investigan las actuaciones de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, tras un evento que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el responsable de la brigada situada en Carcaixent detalló que el 29 de octubre la jornada se inició a las 9:30 horas bajo el horario habitual, recibiendo instrucciones del Consorcio de Bomberos de Valencia. Hacia las 11:30 horas, les activaron para intervenir en una operación de achique en Alzira aunque, a mitad del trayecto, recibieron la orden de regresar a la base por considerarse innecesaria la actuación en ese momento. Poco después, a las 12:45 horas, la situación cambió y fueron movilizados nuevamente para revisar el nivel del agua en el puente de Carlet, objetivo para el que nunca recibieron directriz alguna respecto a vigilar los caudales del río Magro, únicamente del Riu Sec.

Al llegar al lugar indicado, según consignó el medio, el testigo subrayó que ya no era posible medir la escala por la inundación y que el río, habitualmente seco, en ese momento se encontraba lleno, desbordado desde el puente de Carlet hasta Benimodo. La declaración del jefe de los bomberos forestales precisó que el caudal era incontrolable desde las 12:45 horas: “No podíamos medir la escala porque no se veía. Estaba ya desbordado”, señaló en sede judicial. Reiteró también que el caudal excedía cualquier previsión y los efectos aguas abajo podían agravarse.

El medio detalló que, hacia las 14:00 horas, el jefe de la brigada recibió una llamada del director general de Emergencias para informar sobre el vehículo atrapado en el agua. En ese contexto, le comunicaron que Salomé Pradas acudiría a Carlet y se consultó si la unidad podía recogerla, situación en la que también participaba el secretario autonómico. El responsable del grupo acudió entonces al ayuntamiento de Carlet alrededor de las 14:50 horas, donde notificó a Pradas sobre lo sucedido con el camión y el paradero desconocido del conductor, y advirtió que la fuerza del agua podía generar riesgos en zonas donde desemboca el río Magro.

El jefe de los bomberos forestales relató que en la visita al puente estuvieron acompañados por una persona del área de prensa con cámara y que las imágenes tomadas durante la inspección buscaban documentar la gravedad de la situación. En su declaración, desmintió que la presencia de la consellera tuviera por objeto la obtención de réditos mediáticos. “El día no estaba para hacerse fotos. No era momento para fotos, como se ha dicho”, afirmó, según reportó el medio.

Posteriormente, el grupo se dirigió al puente del río Magro en Carlet, donde constataron que el caudal se encontraba igualmente elevado. Durante el trayecto de regreso por carretera, la consellera Pradas recibió una llamada sobre la complejidad de la emergencia en la zona de Utiel y desde el vehículo gestionó la movilización de recursos disponibles para atender la situación en ese sector. Hacia las 15:00 horas, informó que se dirigiría al Cecopi, el centro de coordinación de emergencias.

A las 18:30 horas, según la narración recogida por el medio, la central ordenó a la unidad abandonar Carlet. Al llegar a la entrada de Alcúdia, encontraron que el río Magro se había desbordado y el agua impedía el paso al polígono local. En ese momento, niños que se encontraban en un chalet solicitaron auxilio, indicando que estaban en un piso alto. Ante el riesgo, los bomberos recomendaron que permanecieran en el lugar seguro, ya que la evacuación resultaba inviable. El jefe de la unidad informó a sus superiores que permanecerían en la zona para seguir colaborando y recibieron la autorización correspondiente.

La brigada de Alzira procedió a transportar personas a sus hogares en Alcúdia, localidad donde el agua inundaba ya las calles. El testigo alertó reiteradamente a las autoridades sobre los posibles riesgos aguas abajo, ante la magnitud del desbordamiento. Añadió que la suya fue la única unidad de bomberos forestales movilizada, según detalló a la jueza, responsabilidad que implicó continuar con labores de emergencia durante la jornada.

Durante el procedimiento judicial, la instrucción se centra en las decisiones tomadas por los responsables políticos y de emergencias. Según informó el medio, la exconsellera Pradas y su mano derecha Emilio Argüeso figuran como investigados en el caso. La declaración del jefe de la unidad forestal aporta datos sobre el desarrollo cronológico de las operaciones, los obstáculos encontrados para enfrentar la magnitud de la crecida y la coordinación entre distintas instancias oficiales, incluyendo la comunicación de incidencias críticas como el vehículo atrapado y la evaluación de los riesgos en las zonas afectadas. Las actuaciones descritas reflejan la rápida evolución de los hechos y la dificultad para ejercer control sobre los efectos de la DANA, que causó un elevado número de víctimas en la provincia de Valencia.

El medio citó que la información aportada por el testigo incluye un informe elaborado sobre los movimientos y actuaciones del 29 de octubre, presentado en el juzgado de Catarroja e incorporado al expediente que instruye la magistrada. Estos elementos documentales resultan relevantes en la evaluación de la gestión institucional frente al desastre, cuyo impacto en vidas humanas y bienes motivó la investigación actual.

La reconstrucción de los hechos presentada por el responsable de la unidad de bomberos forestales ilustra los desafíos enfrentados por los equipos de emergencia ante fenómenos de crecida repentina y la gestión de alertas a diferentes niveles. Las secuencias de llamadas, desplazamientos y las acciones adoptadas en cada momento reflejan la complejidad de coordinar respuestas eficaces bajo presión y ante situaciones de incertidumbre, tal como informó el medio que cubre la investigación.

Temas Relacionados

DanaRiu SecSalomé PradasEmilio ArgüesoValenciaCarletInundacionesBomberos forestalesConsorcio de Bomberos de ValenciaRío MagroEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El euríbor registra mayor alza desde 2023 y encarece hipotecas por primera vez en dos años

Infobae

Controlado el incendio en Sierra Espuña (Murcia) tras afectar a 436 hectáreas

Infobae

El cierre del espacio aéreo a aviones de EEUU no afectará a los vuelos comerciales

Infobae

Facua denuncia a la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online

Facua ha presentado una queja formal ante organismos oficiales señalando ausencia de transparencia sobre el manejo de datos personales y reclamos por productos con simbología franquista que, según la asociación, menosprecian a víctimas e incumplen la legislación memorialista

Infobae

Condenado a un año de cárcel un hombre que dio una paliza a un pediatra en Almería porque no atendía a su hijo

El responsable admitió haber atacado a un trabajador sanitario en un hospital de El Ejido y aceptó responsabilidad por atentado y lesiones, por lo que se le prohibió además acercarse a la víctima y deberá pagar una compensación económica

Condenado a un año de cárcel un hombre que dio una paliza a un pediatra en Almería porque no atendía a su hijo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

Muere el exministro socialista Carlos Westendorp, a los 89 años

España cierra su espacio aéreo a todos los aviones que participen en la guerra de Irán

Muere un estudiante de Odontología tras estrellar un Porsche de la clínica de su madre y con dos mujeres en el asiento del copiloto

España dará la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

Corte en la A-3: un camión incendiado obliga a cerrar los dos carriles en dirección Madrid a la altura de Castillejo de Iniesta (Cuenca)

ECONOMÍA

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Carlos Cuerpo niega represalias de Trump: las empresas españolas siguen operando “en las mismas condiciones” en Estados Unidos

Los trabajadores españoles pagan de media 1.000 euros de más a Hacienda cada año por desconocer este beneficio laboral

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

Si cometes este error podrías perder años de cotización: un especialista en derecho laboral explica cómo evitar la situación y qué hacer al respecto

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza