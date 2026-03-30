Un jefe de bomberos dice a la jueza de dana que el Riu Sec sobre el puente de Carlet estaba desbordado a las 12.45 horas

Un camión quedó sumergido en el cauce del Riu Sec en las cercanías de Carlet y el conductor no se encontraba en el lugar, según informó el jefe de la unidad de bomberos forestales de Alzira en su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la catástrofe provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024. El testigo relató que este suceso ocurrió a las 13:45 horas, momento en que lo comunicó a Coordinación y al Consorcio, describiendo además que el nivel del agua ya había sobrepasado los puntos de referencia en el puente y la inundación llegaba desde Carlet hasta Benimodo. La comparecencia forma parte de la instrucción en la que se investigan las actuaciones de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, tras un evento que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el responsable de la brigada situada en Carcaixent detalló que el 29 de octubre la jornada se inició a las 9:30 horas bajo el horario habitual, recibiendo instrucciones del Consorcio de Bomberos de Valencia. Hacia las 11:30 horas, les activaron para intervenir en una operación de achique en Alzira aunque, a mitad del trayecto, recibieron la orden de regresar a la base por considerarse innecesaria la actuación en ese momento. Poco después, a las 12:45 horas, la situación cambió y fueron movilizados nuevamente para revisar el nivel del agua en el puente de Carlet, objetivo para el que nunca recibieron directriz alguna respecto a vigilar los caudales del río Magro, únicamente del Riu Sec.

Al llegar al lugar indicado, según consignó el medio, el testigo subrayó que ya no era posible medir la escala por la inundación y que el río, habitualmente seco, en ese momento se encontraba lleno, desbordado desde el puente de Carlet hasta Benimodo. La declaración del jefe de los bomberos forestales precisó que el caudal era incontrolable desde las 12:45 horas: “No podíamos medir la escala porque no se veía. Estaba ya desbordado”, señaló en sede judicial. Reiteró también que el caudal excedía cualquier previsión y los efectos aguas abajo podían agravarse.

El medio detalló que, hacia las 14:00 horas, el jefe de la brigada recibió una llamada del director general de Emergencias para informar sobre el vehículo atrapado en el agua. En ese contexto, le comunicaron que Salomé Pradas acudiría a Carlet y se consultó si la unidad podía recogerla, situación en la que también participaba el secretario autonómico. El responsable del grupo acudió entonces al ayuntamiento de Carlet alrededor de las 14:50 horas, donde notificó a Pradas sobre lo sucedido con el camión y el paradero desconocido del conductor, y advirtió que la fuerza del agua podía generar riesgos en zonas donde desemboca el río Magro.

El jefe de los bomberos forestales relató que en la visita al puente estuvieron acompañados por una persona del área de prensa con cámara y que las imágenes tomadas durante la inspección buscaban documentar la gravedad de la situación. En su declaración, desmintió que la presencia de la consellera tuviera por objeto la obtención de réditos mediáticos. “El día no estaba para hacerse fotos. No era momento para fotos, como se ha dicho”, afirmó, según reportó el medio.

Posteriormente, el grupo se dirigió al puente del río Magro en Carlet, donde constataron que el caudal se encontraba igualmente elevado. Durante el trayecto de regreso por carretera, la consellera Pradas recibió una llamada sobre la complejidad de la emergencia en la zona de Utiel y desde el vehículo gestionó la movilización de recursos disponibles para atender la situación en ese sector. Hacia las 15:00 horas, informó que se dirigiría al Cecopi, el centro de coordinación de emergencias.

A las 18:30 horas, según la narración recogida por el medio, la central ordenó a la unidad abandonar Carlet. Al llegar a la entrada de Alcúdia, encontraron que el río Magro se había desbordado y el agua impedía el paso al polígono local. En ese momento, niños que se encontraban en un chalet solicitaron auxilio, indicando que estaban en un piso alto. Ante el riesgo, los bomberos recomendaron que permanecieran en el lugar seguro, ya que la evacuación resultaba inviable. El jefe de la unidad informó a sus superiores que permanecerían en la zona para seguir colaborando y recibieron la autorización correspondiente.

La brigada de Alzira procedió a transportar personas a sus hogares en Alcúdia, localidad donde el agua inundaba ya las calles. El testigo alertó reiteradamente a las autoridades sobre los posibles riesgos aguas abajo, ante la magnitud del desbordamiento. Añadió que la suya fue la única unidad de bomberos forestales movilizada, según detalló a la jueza, responsabilidad que implicó continuar con labores de emergencia durante la jornada.

Durante el procedimiento judicial, la instrucción se centra en las decisiones tomadas por los responsables políticos y de emergencias. Según informó el medio, la exconsellera Pradas y su mano derecha Emilio Argüeso figuran como investigados en el caso. La declaración del jefe de la unidad forestal aporta datos sobre el desarrollo cronológico de las operaciones, los obstáculos encontrados para enfrentar la magnitud de la crecida y la coordinación entre distintas instancias oficiales, incluyendo la comunicación de incidencias críticas como el vehículo atrapado y la evaluación de los riesgos en las zonas afectadas. Las actuaciones descritas reflejan la rápida evolución de los hechos y la dificultad para ejercer control sobre los efectos de la DANA, que causó un elevado número de víctimas en la provincia de Valencia.

El medio citó que la información aportada por el testigo incluye un informe elaborado sobre los movimientos y actuaciones del 29 de octubre, presentado en el juzgado de Catarroja e incorporado al expediente que instruye la magistrada. Estos elementos documentales resultan relevantes en la evaluación de la gestión institucional frente al desastre, cuyo impacto en vidas humanas y bienes motivó la investigación actual.

La reconstrucción de los hechos presentada por el responsable de la unidad de bomberos forestales ilustra los desafíos enfrentados por los equipos de emergencia ante fenómenos de crecida repentina y la gestión de alertas a diferentes niveles. Las secuencias de llamadas, desplazamientos y las acciones adoptadas en cada momento reflejan la complejidad de coordinar respuestas eficaces bajo presión y ante situaciones de incertidumbre, tal como informó el medio que cubre la investigación.