Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después del último GP.

Quién lidera la tabla de posiciones

Carlos Sainz visitiendo el overol de Williams. Será la primera temporada del español con la escudería británica tras su paso por Ferrari (REUTERS/Andrew Boyers)

El actual rey de la Fórmula 1 es Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 72 puntos tras la última carrera.

No muy lejos se encuentra George Russell. Representando a la escudería de Mercedes, el piloto británico tiene 63 puntos.

Mientras que el podio lo cierra Charles Leclerc, en el tercer lugar. El piloto monegasco de Ferrari cuenta con 49 puntos en lo que va de la temporada.

La clasificación completa de la Fórmula 1

Con la salida de Adrian Newey de Red Bull, los ojos van a estar sobre la escudería para esta temporada y las mayores incógnitas que giran alrededor es el desempeño del monoplaza (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 72

2.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 63

3.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 49

4.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 41

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 25

6.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 21

7.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 17

8.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 15

9.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 12

10.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 10

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 4

12.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 4

13.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 2

14.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 2

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 1

16.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 1

17.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 0

18.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 0

19.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

20.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

21.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 0

22.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

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