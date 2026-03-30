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Facua denuncia a la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online

Facua ha presentado una queja formal ante organismos oficiales señalando ausencia de transparencia sobre el manejo de datos personales y reclamos por productos con simbología franquista que, según la asociación, menosprecian a víctimas e incumplen la legislación memorialista

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Facua-Consumidores en Acción ha puesto de manifiesto que los productos ofertados por la tienda en línea de la Fundación Francisco Franco presentan mensajes, símbolos y referencias que exaltan la figura de Francisco Franco y, por extensión, el régimen asociado a su mandato, una situación que, según indica la organización, afecta profundamente a quienes fueron víctimas de estas políticas y supone un incumplimiento del marco legal español en materia memorialista. En este contexto, Facua ha interpuesto denuncias formales ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, señalando irregularidades tanto en la gestión de datos personales de los usuarios como en el respeto a la legislación vigente sobre memoria histórica, tal como ha detallado Europa Press.

Según consignó Europa Press, Facua sostiene que la descripción comercial y la exhibición de los artículos en cuestión, que incluyen desde libros y calendarios hasta cinturones, corbatas y medallas, reflejan una línea directa de continuidad con la simbología y la ideología vinculadas al franquismo. La asociación remarca que estos productos incorporan de manera explícita emblemas, consignas e imágenes ligadas al dictador y a la ideología fascista que sustentó su régimen.

El medio Europa Press publicó que Facua ha centrado una parte fundamental de sus quejas en la presunta vulneración de los derechos de los consumidores respecto al tratamiento y protección de sus datos personales. Según la organización, la tienda online de la Fundación Francisco Franco no ofrece la información básica requerida para identificar claramente al responsable del manejo de los datos personales recopilados, ni informa adecuadamente sobre los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) que asisten a los usuarios que puedan ejercer frente a dicha gestión.

De acuerdo con la denuncia, la ausencia de estos datos supone una omisión de obligaciones legales en materia de transparencia, lo que según Facua podría situar a los consumidores y usuarios en una posición de indefensión ante posibles violaciones de sus derechos. La organización enfatiza que estas deficiencias no son menores, ya que la normativa sobre protección de datos exige un nivel de transparencia y responsabilidad que debe garantizarse en cualquier plataforma de compraventa en línea.

Respecto al contenido y naturaleza de los productos en venta, la agrupación plantea que la comercialización de artículos con simbología vinculada al franquismo y a regímenes responsables de violaciones a los derechos humanos trasciende los límites de una simple operación mercantil. Facua señala que la oferta y promoción pública de estos objetos evidencia una intención de exaltar y normalizar una ideología que ha dejado profundas huellas en la historia social y política de España, con consecuencias directas en la dignidad y el reconocimiento de las víctimas.

Europa Press informó que Facua sostiene que la presencia en el mercado de este tipo de artículos afecta directamente los principios de respeto, pluralismo y convivencia democrática. La asociación resalta que sus acciones no buscan únicamente limitar la circulación de mensajes de extrema derecha, sino contribuir a la preservación de la memoria democrática y a la protección de la dignidad de quienes vivieron situaciones de represión durante la dictadura.

La denuncia contra la Fundación Francisco Franco se suma a otras diez presentadas previamente por Facua en relación con páginas web dedicadas a la venta de productos relacionados con mensajes de extrema derecha. Según detalló Europa Press, la asociación sostiene que estas denuncias forman parte de una estrategia de vigilancia activa sobre el comercio electrónico de contenidos que, en su interpretación, contravienen la Ley de Memoria Histórica y la normativa sobre derechos de los consumidores.

El modo de proceder de la asociación frente a este tipo de plataformas incluye la presentación de quejas ante organismos oficiales con competencias en protección de datos y preservación de la memoria colectiva, buscando que se adopten medidas tanto administrativas como legales que permitan frenar la difusión de productos, mensajes o símbolos que puedan lesionar la memoria histórica, la dignidad de las víctimas y los valores del Estado de derecho.

El medio Europa Press mencionó que para Facua, el debate abierto por la comercialización de productos con simbología franquista debe considerarse en el contexto más amplio de la defensa de una sociedad democrática que reconozca el valor de la memoria histórica y la protección de los derechos fundamentales. La asociación argumenta que la libertad de empresa y el comercio no pueden prevalecer frente a las exigencias legales y éticas que garantizan una convivencia democrática y el respeto por la pluralidad social.

El pronunciamiento de Facua coincide con un contexto social en el que se han producido, en los últimos años, renovados debates sobre los límites de la difusión de material franquista y las obligaciones legales impuestas por las leyes memorialistas en España. Las denuncias interpuestas buscan activar los mecanismos de control y supervisión de las autoridades competentes en materia de protección de datos y memoria democrática, con el objetivo de evitar la repetición de episodios que puedan normalizar símbolos y discursos contrarios a los principios constitucionales y a la dignidad de las personas que sufrieron la represión franquista.

Europa Press subrayó que estas actuaciones reflejan la determinación de Facua de mantenerse vigilante ante la venta y promoción de productos o mensajes considerados, según sus planteamientos, contrarios a la legislación vigente y a la ética democrática.

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