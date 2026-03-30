Receta de leche ‘no frita’: la versión ligera de este postre tradicional de Semana Santa que se prepara sin azúcar ni aceite

Leche frita en horno, una receta más ligera (Flickr)

La leche frita es una de esas recetas con más años de los que es posible contar, un postre que ha pasado de generación en generación hasta llegar a nuestros días como un imprescindible de la Semana Santa. Pero hasta los clásicos pueden versionarse. Por eso, nos animamos a recrear la receta tradicional de leche frita, aligerándola hasta convertirla en un postre más saludable.

No cabe duda de que disfrutar de la versión más clásica de este postre, con la fritura y azúcar correspondientes, es perfectamente compatible con una alimentación saludable siempre que sea de manera puntual. Sin embargo, para los amantes acérrimos de este dulce, nunca está de más encontrar una versión algo más ligera. Para prepararla, renunciamos al azúcar y lo sustituimos por edulcorante, mientras que la fritura tradicional se intercambia por una cocción en horno o freidora de aire.

Receta de leche ‘no frita’ sin azúcar

La leche frita es un postre tradicional que se prepara cocinando una crema densa a base de leche, harina y aromáticos, que luego se corta en porciones y suele rebozarse y freírse. En esta versión ligera, prescindimos del azúcar y del rebozado frito, optando por una cocción al horno o en airfryer para lograr una corteza crujiente sin grasa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 30 minutos (incluye horneado)



Ingredientes

1 litro de leche semidesnatada

100 g de maicena

6 cucharadas de edulcorante apto para cocinar (equivalente a 150-200 g de azúcar)

1 rama de canela

Piel de 1 limón (solo parte amarilla)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

2 huevos

Harina fina de maíz (para rebozar)

Edulcorante en polvo y canela molida para espolvorear

Cómo hacer leche ‘no frita’, paso a paso

Reserva 200 ml de leche fría. El resto, ponlo a calentar en un cazo con la canela y la piel de limón. Cuando la leche rompa a hervir, retira la canela y el limón. Añade el edulcorante y la vainilla, remueve. Diluye la maicena en la leche fría reservada y añade poco a poco al cazo, removiendo sin parar para evitar grumos. Cocina a fuego medio-bajo, removiendo, hasta formar una masa espesa y homogénea (unos 10 minutos). Vierte la mezcla en una bandeja o fuente engrasada, dejando 2-3 cm de grosor. Deja enfriar y refrigera al menos 2 horas. Corta la masa en porciones cuadradas. Precalienta el horno a 200 ºC (o la airfryer a 180 ºC). Reboza cada porción primero en harina de maíz y luego en huevo batido. Coloca las porciones sobre papel de horno, pincela ligeramente con aceite en spray (opcional) y hornea 12-15 minutos, girando a mitad de cocción, hasta que estén doradas. Para una textura aún más crujiente, utiliza la función grill los últimos 2 minutos. Si usas airfryer, reduce el tiempo a 8-10 minutos y controla el dorado. Espolvorea con una mezcla de edulcorante en polvo y canela antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 80 kcal aprox.

Proteínas: 3 g

Grasas: 2 g

Hidratos de carbono: 12 g (sin azúcar añadido)

Azúcares: <1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la leche frita en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. No se recomienda congelar, ya que pierde textura.