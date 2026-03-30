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El euríbor registra mayor alza desde 2023 y encarece hipotecas por primera vez en dos años

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Madrid, 30 mar (EFE).- El euríbor a doce meses, el indicador que más se usa en España para calcular las hipotecas variables, se ha disparado como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, y cerrará marzo con la mayor subida mensual desde 2023, con lo que encarecerá las hipotecas por primera vez desde hace casi dos años.

A falta de una sola sesión para que finalice marzo, la tasa media provisional del indicador alcanza el 2,532 %, lo que supone una subida de 31,1 puntos básicos respecto a febrero, cuando cerró en el 2,221 %.

Este incremento es el mayor ascenso mensual del indicador desde enero de 2023, cuando escaló 31,9 puntos básicos (respecto al mes previo).

Asimismo, con esa tasa media, el euríbor ha vuelto a niveles de octubre de 2024 (2,691 %), y encarecerá las hipotecas por primera vez desde abril de 2024, aunque será levemente.

Esto se debe a que hace un año, en marzo de 2025, la tasa media del euríbor era inferior a la actual, del 2,398 %.

Como ejemplo, para una hipoteca de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del euríbor más un punto, el incremento será de unos 132 euros al año.

Si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 260 euros anuales.

El euríbor se ha disparado este mes como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y ha impulsado el precio de la energía.

El miedo a un alza exponencial de la inflación y al impacto en la economía ha provocado un cambio de previsión sobre la política monetaria de los bancos centrales.

Los analistas de Ebury explican que el incremento del euríbor responde directamente al aumento de las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés a lo largo de este año.

"El detonante principal ha sido el conflicto en Irán, el cierre efectivo del estrecho de Ormuz y el consiguiente repunte en los precios del petróleo y del gas natural. Como importador neto de energía, Europa es especialmente vulnerable a este tipo de disrupciones en el suministro", añaden los mismos expertos, para quienes dicha exposición no solo genera un riesgo de inflación importada, sino también de desaceleración económica.

En este sentido, precisan, el BCE ya "ha abandonado la idea de que se encontraba en una buena posición y ha puesto especial énfasis en los riesgos derivados de la situación en Oriente Medio", en particular en los posibles efectos de segunda ronda sobre la inflación.

En consonancia, y tras revisar al alza sus proyecciones de inflación, el BCE ha dejado abierta la posibilidad de una subida de tipos.

Pese a ello, los mismos analistas prevén que el euríbor se estabilice en torno a los niveles actuales, al menos hasta que aparezcan señales más sólidas y creíbles de desescalada en el conflicto bélico.

Desde Asufin, advierten de que, ante este escenario donde el euríbor mantiene una tendencia compleja y volátil, la vulnerabilidad financiera de los hogares españoles depende directamente de la modalidad de sus contratos.

Según sus datos, aproximadamente el 59 % del total de hipotecas vivas en España están referenciadas a tipos variables o mixtos, y por tanto, "cualquier repunte en el índice se traduce de forma casi inmediata en un incremento de sus cuotas, reduciendo su renta disponible para el consumo".

Por el contrario, los hogares con "blindaje financiero" suponen el 41 % restante, al disponer de cuotas fijas, dice Asufin, que no obstante, alerta de que las nuevas hipotecas fijas se están revisando al alza.

El ascenso del euríbor ha roto con varios meses de estabilidad, ya que el mercado no espera movimientos por parte del BCE con una inflación controlada.

No obstante, tras el estallido de la guerra, el euríbor ha pasado de una tasa diaria del 2,222 % en el último día de febrero, hasta alcanzar un máximo en 2,929 % el pasado día 24, el nivel más alto desde septiembre de 2024.

Asimismo, ha llegado a registrar sus mayores subidas diarias desde 2008. EFE

(Infografía)

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