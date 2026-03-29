Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El tenista español Carlos Alcaraz (Jayne Kamin-Oncea / Reuters)

Carlos Alcaraz inicia una nueva fase en su temporada tras la eliminación sufrida frente a Sebastian Korda en el Masters 1.000 de Miami. El tenista murciano, que dejó clara su frustración con el “me quiero ir a mi casa” que pronunció tras la derrota, ha decidido dejar atrás ese momento y centrarse en lo que viene. La caída en Miami significó el fin de su condición de invicto en 2026, pero Alcaraz ha optado por usar ese revés como punto de inflexión y ya trabaja con la vista puesta en la gira europea sobre tierra batida, uno de los periodos del año que más le motivan y donde históricamente ha mostrado su mejor versión.

Tras unos días de descanso en casa, Alcaraz retomó los entrenamientos de cara a una de las partes más exigentes y esperadas del calendario. En pleno domingo de Ramos, el tenista se desplazó hasta el Real Sociedad Club de Campo de Murcia para ejercitarse por primera vez en la temporada sobre la arcilla. Este gesto marca el comienzo de su preparación para los próximos torneos, todos ellos de gran relevancia en el circuito ATP, donde buscará reencontrarse con las sensaciones positivas y recuperar confianza tras la reciente derrota en Estados Unidos.

En poco más de dos meses, Alcaraz tiene por delante cuatro torneos de máxima exigencia. El primero será el Masters 1.000 de Montecarlo, que empieza el 5 de abril y reúne a los principales especialistas de la superficie. Apenas unos días después tendrá lugar el Conde de Godó en Barcelona, con inicio previsto para el 11 de abril. La gira continuará en el Mutua Madrid Open, que se disputará a partir del 20 de abril. De acuerdo con el calendario, la intención de Alcaraz es competir en todos estos eventos, aunque la acumulación de partidos y el nivel de exigencia podrían llevarle a ajustar sus planes según evolucione su estado físico.

El tenista español Carlos Alcaraz (Geoff Burke / Reuters)

A continuación, llegará Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que arranca el 18 de mayo. En París, Alcaraz defenderá el trofeo conquistado la temporada pasada, así como una importante suma de puntos que serán determinantes para su permanencia en la cima del ranking mundial. La presión no solo llega por el prestigio del torneo, sino también por la amenaza de Jannik Sinner. El tenista italiano, originario de San Candido, se encuentra a 1.190 puntos de diferencia y, dependiendo del resultado del Masters de Miami, podría acortar todavía más esa distancia, llegando a la gira de tierra con opciones reales de asaltar el número uno.

Carlos Alcaraz y su obligación en tierra batida

La situación obliga a Alcaraz a mostrar su mejor versión en Barcelona y Madrid, escenarios donde el año pasado no consiguió los resultados esperados y que ahora se antojan claves para equilibrar los 3.000 puntos que defiende entre Montecarlo y Roland-Garros. El margen de error es mínimo, especialmente si Sinner mantiene el nivel que le ha permitido acercarse a lo más alto de la clasificación. Así, el tramo de tierra batida se convierte para Alcaraz en una oportunidad de reivindicación y en el escenario perfecto para medir fuerzas ante uno de sus grandes rivales del momento.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

El reto de mantener el liderato mundial y la defensa del título en París añaden un aliciente extra a una gira que tradicionalmente ha sido favorable para Alcaraz, pero que este año se presenta especialmente desafiante por el nivel de competencia y la presión de conservar el puesto de privilegio ante la amenaza de Sinner. Las próximas semanas, con cuatro torneos de máximo nivel, serán decisivas para el futuro inmediato del joven tenista español, que busca consolidarse en la cima y demostrar que está preparado para superar cualquier obstáculo de la temporada.