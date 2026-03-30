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Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del 30 de marzo al 2 de abril: Mabel descubre la infidelidad de su padre y Valentina se deja llevar

La serie diaria de Antena 3 pone a sus personajes al límite entre infidelidades, tensiones laborales y despedidas para siempre

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Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La colonia de Sueños de libertad se prepara para una semana intensa llena de emociones encontradas. Entre la marcha de una protagonista, la aparición de un nuevo personaje y el inesperado regreso de otro, la serie más seguida de Antena 3 promete mantener a su audiencia al filo del asiento. Sin embargo, la programación se verá interrumpida el viernes 3 de abril por el festivo de Viernes Santo, aunque el jueves 2 de abril no habrá cambios y la entrega se emitirá con normalidad.

Episodio 529 del lunes 30 de marzo

El lunes, en el capítulo 529, la serie arranca con Begoña enfrentándose a Gabriel tras su maniobra contra Damián. El abogado se muestra molesto por la contratación de Antonia (Beatriz) como niñera de Juan sin su aprobación, y el conflicto familiar se intensifica. Mientras tanto, en la casa de los Salazar, la frialdad entre Nieves y Pablo despierta las sospechas de sus hijos, Mabel y Miguel, quienes intuyen que algo no marcha bien en la pareja.

En otra trama, Valentina sufre las secuelas del ataque de pánico provocado por Álvaro. Andrés se preocupa por ella y, tras escuchar la confesión de Cloe sobre Rodrigo, el exmilitar que abusó de la joven, intenta brindarle apoyo, aunque ella huye nuevamente. Por su parte, Luz recibe consuelo de Digna y Begoña tras la muerte de su padre y decide marcharse a Barcelona, mientras que en la cantina, Salva y Andrés vuelven a poner límites a Álvaro. La jornada termina con una sorpresa para Paula: Ángel le propone matrimonio, dejándola desorientada.

Marta y Cloe en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Marta y Cloe en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 530 del martes 31 de marzo

En el capítulo 530, Pablo busca calmar la tensión con las trabajadoras de la fábrica, pero Gabriel se mantiene inflexible y plantea despedir a Carmen y otra empleada como medida de presión. Mientras tanto, Valentina comparte sus dudas sobre Andrés, y Paula toma una decisión que cambiará su relación con Ángel: tras meditarlo con Tasio, decide romper definitivamente con él, descubriendo así lo que realmente siente.

El capítulo también incluye un intento de manipulación de Julia por parte de Gabriel, que busca distanciarla de Damián. La situación escala cuando Álvaro intenta agredir a Beatriz por orden de Gabriel, pero ella logra evitarlo. Luz se despide de la colonia con emotivos gestos de los trabajadores y se marcha rumbo a Barcelona, mientras Julia indaga sobre el pasado de Damián con la ayuda de Digna, enfrentándose finalmente a su padrastro y poniendo en aprietos a su abuelo.

Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Pablo Salazar y Damián De la Reina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Episodio 531 del miércoles 1 de abril

El capítulo 531 muestra cómo Paula confiesa a Ángel que su corazón pertenece a otro, mientras Tasio escucha desde la distancia, generando tensión emocional. Pablo y Nieves siguen en conflicto tras los rumores sobre su matrimonio, y sus hijos idean un plan para acercarlos nuevamente. Beatriz corta el suministro de dinero a Álvaro, mientras este hace una inesperada propuesta a Gorito que es rechazada.

Por otro lado, Cloe y Marta logran reconducir su relación laboral tras acordar un homenaje a Gervasio Merino dentro de la colección Flor Divina. Valentina decide dar un paso adelante en su vida sentimental aceptando una cita con Andrés, mientras Begoña pone límites a Gabriel por intentar manipular a Julia.

Andrés y Valentina en el capítulo 525 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Andrés y Valentina en el capítulo 525 de 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Episodio 532 del jueves 2 de abril

El capítulo 532 concluye la semana con varios desenlaces importantes. Tasio intenta consolar a Paula tras el enfrentamiento con Ángel, mientras Pelayo regresa a la colonia y Marta le cuenta la ruptura con Cloe. Begoña y Digna intentan reconciliar a Julia con Damián, pero la joven se mantiene firme en su decisión de no perdonar. Mabel descubre la infidelidad de su padre, y Paula recibe un regalo inesperado que abre la puerta a un acercamiento con Tasio.

Itziar Atienza y Fernando Andina en 'Sueños de Libertad' (ATRESMEDIA).
Itziar Atienza y Fernando Andina en 'Sueños de Libertad' (ATRESMEDIA).

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