España

Si cometes este error podrías perder años de cotización: un especialista en derecho laboral explica cómo evitar la situación y qué hacer al respecto

No llevar a cabo un simple trámite administrativo puede afectar directamente al cálculo futuro de la pensión de jubilación

Guardar
Una mujer de unos 60 años trabaja frente al ordenador en su casa.
Una mujer de mediana edad realiza trámites administrativos (Montaje Infobae con imágenes de @todosobretrabajo / TikTok y Canva)

Un despido colectivo cuando faltan pocos años para la jubilación puede tener consecuencias directas sobre la futura pensión si no se revisa a tiempo un trámite concreto. Esa es la advertencia que ha lanzado en TikTok el abogado laboralista Eneko Martínez, conocido en redes como @todosobretrabajo, al alertar de que algunos trabajadores mayores de 55 años afectados por un ERE pueden quedarse sin parte de su cotización si nadie solicita el convenio especial con la Seguridad Social.

En uno de sus últimos vídeos, el experto alerta: “Te pueden quitar años de cotización y nadie te avisa”. Según explica, muchas personas creen que, tras salir de la empresa mediante un expediente de regulación de empleo, la cobertura se mantiene automáticamente, pero no siempre ocurre así.

Martínez centra su aviso en el convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, un mecanismo previsto para evitar lagunas de cotización en trabajadores de edad avanzada despedidos en un proceso colectivo. “La empresa debería pedir un convenio especial con la Seguridad Social, pero si no lo hace y tampoco lo haces tú, nadie va a venir a salvarte”, afirma en el vídeo.

La normativa establece que, en despidos colectivos que afecten a trabajadores de 55 o más años que no sean mutualistas, corresponde en primer lugar a la empresa solicitar ese convenio durante la tramitación del ERE o, como máximo, hasta la comunicación individual del despido. Si no lo hace, el trabajador puede pedirlo por su cuenta, pero dispone de seis meses naturales desde la fecha de extinción del contrato para hacerlo.

Ese convenio permite mantener cotizaciones durante los años posteriores al despido y reducir así el impacto que una salida anticipada del mercado laboral puede tener sobre la pensión futura. En los despidos colectivos por causas económicas, la empresa debe asumir esas cotizaciones hasta que el trabajador cumpla 61 años, salvo que encuentre antes otro empleo estable.

Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

El Supremo aclara que la Seguridad Social no actúa de oficio

La advertencia del abogado laboralista coincide con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia del 25 de febrero de 2026, citada también en la descripción del vídeo. El alto tribunal concluye que la Tesorería General de la Seguridad Social no tiene obligación de iniciar de oficio ese convenio si ni la empresa ni el trabajador lo solicitan dentro del plazo previsto.

La resolución analiza el caso de una trabajadora despedida en un ERE cuyo convenio no llegó a formalizarse. Tras varios recursos, el Supremo establece que la Tesorería solo está obligada a suscribirlo cuando recibe la solicitud formal, pero no a impulsarlo por iniciativa propia.

Qué conviene comprobar tras un despido colectivo

La primera recomendación es revisar si la empresa ha incluido expresamente la solicitud del convenio especial en la documentación entregada al comunicar el despido. Si no figura, conviene acudir cuanto antes a la Tesorería General de la Seguridad Social o consultar con un asesor laboral para verificar si sigue abierto el plazo de seis meses.

Martínez resume así la importancia de ese trámite: “Si te vas en un ERE con más de cincuenta y cinco años, o lo pides o pierdes el dinero para siempre”.

En la práctica, dejar pasar ese plazo puede traducirse en años sin cotización computable en la recta final de la vida laboral y en una reducción posterior de la cuantía de la jubilación.

Temas Relacionados

Jubilación EspañaDespidoPensiones EspañaSeguridad Social EspañaDerechos laboralesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los reyes de Bélgica se van de escapada por Madrid entre churros y porras: comienzan la Semana Santa sin sus hijos

Los monarcas del país europeo disfrutan junto a otra pareja del Madrid de los Austrias y de los churros de San Ginés

Los reyes de Bélgica se van de escapada por Madrid entre churros y porras: comienzan la Semana Santa sin sus hijos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Además del precio promedio de los carburantes en España, ve los precios más bajos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

El comunicado se dirige a trece grandes operadores del mercado residencial tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2026

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

Javier Quintero, psiquiatra: “Si convives con alguien con TDAH, estos dos consejos pueden marcar un antes y un después”

El especialista aconseja emplear estrategias cotidianas como ofrecer alternativas concretas y permitir tiempos de reflexión para disminuir conflictos familiares con quienes tienen este trastorno

Javier Quintero, psiquiatra: “Si convives con alguien con TDAH, estos dos consejos pueden marcar un antes y un después”

“Durante más de un siglo, esta tienda ha sido parte de la vida de muchas familias”: la juguetería Bazar Arribas dice adiós

El negocio familiar cierra sus puertas tras más de 100 años en la Plaza Mayor de Madrid

“Durante más de un siglo, esta tienda ha sido parte de la vida de muchas familias”: la juguetería Bazar Arribas dice adiós
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo marca jurisprudencia y avala que un periodo de incapacidad temporal cuenta para poder renovar el permiso de residencia y trabajo

El Supremo marca jurisprudencia y avala que un periodo de incapacidad temporal cuenta para poder renovar el permiso de residencia y trabajo

Las elecciones andaluzas ponen contra las cuerdas a Podemos: crece la presión por la coalición de izquierdas con Adelante Andalucía y el tiempo se agota

Los constantes obstáculos a los que se enfrenta el caso Montoro: “Masivos” recursos de las defensas, documentos incompletos y archivos que no se pueden abrir

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Pedro Sánchez acusa a Netanyahu de impedir el culto católico en Jerusalén “sin explicación ni motivos”: “Sin tolerancia es imposible convivir”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

Las fincas sin dueño encarecen el campo: Galicia rescata casi 800 y destapa un problema presente también en Asturias, Navarra, Aragón y Castilla y León

Ni compra ni herencia: la persona que vive en una casa durante años como si fuera su dueño puede convertirse en su propietario

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza