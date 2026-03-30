El cierre del espacio aéreo a aviones de EEUU no afectará a los vuelos comerciales

Madrid, 30 mar (EFE).- El cierre del espacio aéreo español a los vuelos militares de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales, según han indicado a EFE fuentes del gestor de navegación aérea Enaire.

La medida por tanto afecta a las operaciones militares, no a las operaciones comerciales.

España no permite el uso de las bases aéreas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) por parte de aviones militares norteamericanos ni tampoco autoriza a esta aeronaves destacadas en terceros países europeos a usar el espacio aéreo español, según publica esta lunes El País y han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

Preguntado por si la decisión de cerrar el espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con EEUU, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado este lunes que esta decisión forma parte de la postura adoptada por el Gobierno de España de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera "unilateral" y en contra del Derecho internacional.

Asimismo, ha subrayado que las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en EEUU y que el objetivo del Gobierno es intentar mejorar las relaciones también a nivel bilateral, entre España y Estados Unidos.

Por ello, ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser la apertura de dos nuevas oficinas económicas en Boston y Houston, cuyo cometido es ayudar a las empresas a establecerse en Estados Unidos "de manera efectiva y exitosa". EFE