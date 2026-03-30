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España dará la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López

El Gobierno utilizará la vía exprés para otorgar la nacionalidad española a López

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Leopoldo López en una imagen de archivo. (Europa Press)
Leopoldo López en una imagen de archivo. (Europa Press)

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 31 de marzo la concesión exprés de la nacionalidad española al opositor venezolano exiliado Leopoldo López, quien reside actualmente en Madrid, según fuentes del Ejecutivo citadas por El Mundo y confirmadas a EFE.

El Gobierno aprobará un real decreto para concederle la carta de naturaleza, una vía excepcional que permitirá reconocer como español al opositor venezolano. Actualmente, López carece de pasaporte y no tiene reconocida la nacionalidad en Venezuela. Tras haber solicitado la nacionalidad española ordinaria sin éxito, realizó una petición por la vía de carta de naturaleza a finales de 2025, de acuerdo con las mismas fuentes oficiales.

La carta de naturaleza es un proceso reservado a circunstancias excepcionales y permite al interesado saltarse los requisitos normales del procedimiento de adquisición de la nacionalidad. En este caso, el Gobierno ha optado por aplicar esta vía excepcional alegando motivos de política exterior y la relevancia del solicitante.

Fin a la apatridia de Leopoldo López

El político opositor venezolano frente al Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)
El político opositor venezolano frente al Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Leopoldo López es una de las figuras destacadas de la oposición venezolana en el exilio. Durante su tiempo en el país sudamericano, tuvo una activa vida política hasta ser inhabilitado en 2008 por la Contraloria venezolana, una decisión tildada de “arbitraria” por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2014, el Gobierno venezolano emitió una orden de arresto contra López por su participación en las protestas ciudadanas contra la llegada de Nicolás Maduro como sucesor de Hugo Chávez. El opositor estuvo retenido en la cárcel de Ramo Verde, donde los guardias se deshicieron de su pasaporte. En 2017, pasó a arresto domiciliario, en el que permaneció dos años hasta lograr liberarse con la ayuda de Juan Guaidó y un grupo de militares.

Desde el año 2020, López y su familia residen en Madrid, donde mantiene un papel activo dentro de la oposición venezolana en el exilio. En octubre de 2025, Maduro inició el proceso legal para retirarle oficialmente la nacionalidad venezolana a Leopoldo López, argumentando que había cometido acciones graves “contra la soberanía y la integridad del país”. El político intentó posteriormente obtener la nacionalidad española, sin éxito. Ahora, el Gobierno se la concederá por vía extraordinaria.

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