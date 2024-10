Eduardo Casanova: "No creo que mi cine vaya a ser igual después de Al margen"

Por Alejandro Espiño

Pontevedra, 4 oct (EFE).- En apenas dos meses, el próximo 29 de noviembre, Eduardo Casanova (Madrid, 1991) estrenará su tercera película como director. 'Al margen', su primera incursión en el género documental, le ha ayudado a tener "muchísimo menos miedo a la vida y a la realidad".

Tras 'Pieles' y 'La piedad', Casanova se pone detrás de la cámara para mostrar la historia de Moisés, un hombre que en 2010 se quemó a lo bonzo en pleno centro de Madrid, desvelando las razones que le llevaron a un acto tan extremo y que, hasta ahora, nunca se habían contado.

El director, que participa en el ciclo de actividades previas a los Premios Feroz 2025, relata a EFE que conoció a Moisés hace más de una década. Le pidió el teléfono "pero no me atreví a hablar con él". Años más tarde empezó a interesarse por su historia. "Cuando me contó lo que le había pasado fue como un puñetazo en toda la boca", recuerda.

"Cuando me recuperé me di cuenta de que ahí estaba la historia más impresionante que yo podía contar", apunta el realizador madrileño. Han sido seis años de trabajo casi en secreto, siguiendo la historia del protagonista del documental de manera cronológica.

'Al margen' es, además, una película que habla de las personas que viven al margen de la sociedad y que "se relacionan de una forma diferente", por lo que "había que ser muy cuidadoso" a la hora de abordar sus historias, algo que reconoce que ha sido "complicado".

Con esta película "yo lo único que me he dedicado es a observar y a escuchar", algo de lo que se siente muy orgulloso porque "antes me costaba mucho dejar hablar, estaba demasiado aturdido con lo que yo decía". Ahora, afirma, "he aprendido a escuchar y a recibir del otro".

"Ha sido muy increíble para mí y también muy enriquecedor para la película", destaca Casanova, que añade que, sobre todo, "creo que es una historia que era necesario poner en el centro porque la salud mental es un tema muy complejo y que me interesa mucho".

Aún así, Eduardo Casanova reconoce que empezó a rodar la película "con unas expectativas muy bajas" porque creía que "no tenía el valor para mostrarme tan natural y tan abierto al público".

No estaba acostumbrado a revelar una imagen "que no estuviese controlada y perfectamente talonada", sin un decorado, sin vestuario y, sobre todo, sin un guion escrito por él. "A mí es muy difícil coartarme la libertad, pero tengo un grandísimo censor que soy yo mismo", admite.

Pero ver la historia completa, según Casanova, ha cambiado la forma en la que se enfrenta a la vida y, en especial, a su trabajo detrás de las cámaras. Tanto que se muestra convencido de que "no creo que mi cine vaya a ser igual después de esta película".

"Me ha hecho reconciliarme con poder darme más libertad, con aprender a fluir y darme cuenta de cualquier historia real es más rocambolesca que cualquier ficción", asegura el director, ya que "yo no he controlado lo que sucede y eso me ha hecho relajarme mucho".

Tras rodar este documental está convencido de que, en el momento que no tenga ideas, "sé que puedo salir a la calle con una cámara y las voy a encontrar", algo que le ayuda a vivir "mucho más tranquilo y mucho más a gusto" con una vida real en la que no siempre ha parecido encajar.

'La piedad', la película que ha abierto este viernes en Pontevedra el ciclo de actividades previas a los Premios Feroz 2025, "habla de un chico encerrado en una preciosa jaula de cristal y que trata de salir de ella y yo me he sentido como ese chico, o incluso como su madre".

Después de haber rodado 'Al margen', subraya que se siente "completamente fuera de esa jaula" y tiene "muchísimo menos miedo a la vida y a la realidad". Tampoco le importan las críticas porque, entre risas, advierte de que es capaz de "ponerse más verde" de lo que le pone la gente.

"Ya me flagelo yo suficiente. Siempre he sido muy crítico conmigo mismo. Pero ahora soy feliz", celebra Eduardo Casanova, centrado actualmente en su trabajo como director y guionista y que, por ahora, ha decidido aparcar su faceta como actor.

A ella tan solo ha vuelto en contadas ocasiones, "alguna vez por dinero", en los últimos años pero "sobre todo por amistad" con Manolo Caro, con quien colaboró en varios episodios de 'La casa de las flores' o 'Alguien tiene que morir', porque, según afirma, lo suyo "no ha sido nunca actuar".

"Yo no me siento actor, lo cual no quiere decir que no vaya a volver a hacerlo, porque la vida tiene propia vida y nunca se sabe lo que va a pasar", afirma el realizador madrileño. EFE

